Antes de su debut, Piratas de Veracruz enfrenta investigación de FGR por socio del Club

Este sábado 25 de julio los Piratas de Veracruz harán su debut en la Liga Expansión MX en el Estadio Tamaulipas contra las Jaibas Bravas de Xalapa; sin embargo, el equipo de futbol se encuentra bajo una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Como parte de la segunda categoría del futbol profesional mexicano, después de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lo aprobara, los Piratas de Veracruz participarán en la Liga Expansión MX.

Este equipo que busca tener de nueva cuenta futbol profesional en tierras veracruzanas tendrá como casa el estadio Luis Pirat Fuente, que era el hogar de los extintos Tiburones Rojos de Veracruz.

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El dueño de este club deportivo es José Carlos Vives Gómez, mientras que su presidente es René Vives Gómez, dos veracruzanos que buscan que este equipo retome la presencia del futbol profesional en Veracruz.

Pese a que en un inicio todo apuntaba que el dueño y el presidente de los Piratas de Veracruz buscaban no cometer los mismos errores que Fidel Kuri tuvo con los Tiburones Rojos, todo parece apuntar que esto no será posible.

Piratas de Veracruz bajo investigación

Diversos medios han señalado una posible irregularidad con los Piratas de Veracruz desde su fundación, pues de acuerdo con la información que se conoce, el equipo está siendo operado por empresas distintas frente a la FMF y al gobierno de Veracruz.

El medio Récord señaló que hay un juicio por medio del cual se pide que el dueño de los Piratas y la empresa que representa, CF Veracruzano, S.A. de C.V, un pago de 120 millones de pesos por un litigio mercantil.

Conforme a lo que establece el acuerdo de inicio de investigación del 16 de julio del 2026, la FGR investiga una presunta estructura corporativa y financiera con la que se administraron y canalizaron recursos de los cuales se desconoce tanto el origen, como el destino, y el beneficiario.

Los hechos señalados en dicho documento presuntamente ocurrieron entre el 2022 y el 2024, por lo que incluso se podría determinar que existe el delito de lavado de dinero por parte del dueño del equipo veracruzano.

A estos hechos también se suma la falta de registro de los Piratas de Veracruz ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y el cambio de logotipo que han realizado desde que anunciaron su entrada a Veracruz.

Se complica el arranque de Piratas FC en la Liga Extinción MX. La @FMF fue notificada de una investigación por presunto fraude y plagio relacionada con el uso de la marca y logotipo del club. Solicitan que deje de utilizarse mientras avanzan las diligencias.



ℹ️ @fantasmasuarez pic.twitter.com/IktAiB1xB1 — History Liga MX (@History_LigaMX) July 16, 2026

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