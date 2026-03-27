Decomisan 25 t de mercancía mundialista pirata

Fueron decomisadas 25 toneladas de mercancía apócrifa con temática del próximo Mundial de Futbol 2026, valuadas en 15.3 millones de pesos, como resultado del operativo efectuado en el barrio de Tepito, colonia Morelos, en acción conjunta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de Marina.

La mercancía decomisada corresponde a 80 mil 973 productos apócrifos o piratas de origen asiático de las marcas Adidas, Nike, Puma, Reebok, Under Armour y Charly, por mencionar algunas.

El Dato: el IMPI alista el reforzamiento de inspecciones y operativos alrededor de estadios y Fanfest, para asegurar mercancía pirata.

Este decomiso ocurre dentro de la estrategia “Operación Limpieza”, realizado por la Secretaría de Economía y el IMPI, y se suma a los 21 operativos realizados en todo el país a partir de 2024, que acumulan alrededor de 950.1 millones de pesos en productos apócrifos, provenientes principalmente de Asia.

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El operativo fue encabezado por 80 inspectores del IMPI, quienes dirigieron el aseguramiento de varias bodegas y locales comerciales ubicados sobre la calle Aztecas, en el barrio de Tepito.

En un comunicado, el IMPI especificó que las acciones para incautar esta mercancía se realizaron acorde a las directrices nacionales y acuerdos internacionales, “como medida para combatir la mercancía introducida y distribuida de manera ilegal en el país; al tiempo de proteger a la población y a las industrias debidamente establecidas y constituidas; pilares de la economía nacional”.

Bolsas con mercancía incautada en Tepito, ayer. ı Foto: Especial

Sobre este tema, el titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, señaló que la intervención para decomisar estos productos derivó de la investigación y acompañamiento de quienes encabezan las marcas protegidas por la propiedad intelectual, y detalló que estas acciones son en favor de una competencia equitativa ante empresas avaladas y reglamentadas formalmente.

“Este operativo es el resultado de un proceso de investigación, que ejerce las facultades de oficio del IMPI, con el acompañamiento de varios despachos de los titulares de las marcas que hoy se están protegiendo; con el objetivo de retirar del mercado productos que afectan los derechos de las empresas que pagan impuestos y que dan trabajo a mexicanas y mexicanos”, detalló.

Añadió que, “de cara a un evento de alcance globlal” como el Mundial de Futbol 2026, el Gobierno federal y autoridades estatales mantendrán acciones contra la venta de artículos pirata o clonados

Invitó al público adquirir productos Hecho en México, ya que incrementan el consumo local, al mismo tiempo que fortalece la economía, “de cara a la nueva realidad arancelaria y comercial”.

Agregó que el monto decomisado implica pérdidas para el sector textil cercanas al 8.0 por ciento de los ingresos en el lapso de 2024 a 2025.

OPERATIVO EN CIFRAS ı Foto: Especial

Inicia Jornada Nacional de Futbol para Jóvenes

› Por Elizabeth Hernández

La Presidenta Claudia Sheinbaum Prado anunció este jueves el arranque de la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas, estrategia deportiva masiva para involucrar a la población joven en actividades futbolísticas rumbo a la Copa Mundial de 2026.

La iniciativa contempla torneos informales y ejercicios de habilidad en todo el país como parte de una agenda social vinculada al evento internacional.

Además, la mandataria confirmó que el presidente de la Federación Internacional de Futbol (FIFA), Gianni Infantino, visitará México el próximo lunes como parte de la agenda previa al torneo. Su llegada contempla reuniones con funcionarios y recorridos vinculados a la organización del evento.

El Dato: El director del Imjuve, Abraham Carro Toledo, informó que miles de jóvenes en todo el país dieron inicio de manera simultánea a la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas.

Desde Naucalpan, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezó el banderazo de salida y confirmó la participación estatal con una red amplia de sedes.

En enlace con la conferencia presidencial, subrayó que se habilitaron más de 680 puntos en los 125 municipios para realizar partidos y dinámicas deportivas de este programa.

Cifras oficiales revelan el alcance inicial del proyecto. Gabriela Cuevas, responsable de la coordinación rumbo al Mundial 2026, informó que ya existen 700 mil jóvenes inscritos distribuidos en 95 mil equipos a nivel nacional. La funcionaria definió esta actividad como “el evento más grande, el más numeroso de todo el mundial social”, con énfasis en la participación juvenil y el uso de canchas rehabilitadas.

Además, explicó que la convocatoria se articula desde el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y lanzó un llamado directo: “Es momento de aprender, de practicar, pero sobre todo de mandar su video para participar y ganar el boleto de nuestra Presidenta en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA del 11 de junio”.

La funcionaria lanzó un llamado directo y afirmó que “es momento de aprender y practicar, pero sobre todo de mandar su video para participar y ganar el boleto de nuestra presidenta en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA del 11 de junio”.

En la Ciudad de México, también vía enlace, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, presentó avances en infraestructura y activación deportiva. Desde la Unidad Independencia, señaló que “de las 300 canchas construidas y rehabilitadas por la ciudad, ya se tienen listas 200”. También adelantó que este fin de semana comenzará la apertura del resto de espacios en beneficio comunitario.

El titular de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, informó que entre la Copa Conade y el programa escolar ya participan más de un millón de niñas y niños en 85 mil equipos. Aprovechó para invitar a niñas y adolescentes a sumarse al reto de dominadas como vía para obtener un lugar en la inauguración del Mundial.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dio a conocer la modalidad “Futbol sin correr”, dirigida a personas entre 50 y 69 años. El programa suma 313 equipos con alrededor de 2 mil 300 jugadores en todo el país. El funcionario explicó que se trata de conjuntos mixtos, donde se camina, se evita el contacto físico y se limita el juego aéreo para prevenir lesiones. “Eso permite que personas adultas mayores sigan participando y ha sido un éxito en todo el país”, concluyó.

...Y juventudes se apropian de calles, canchas y escuelas

› Redacción

DESDE TEMPRANO, miles de jóvenes salieron a las calles, canchas y espacios públicos en todo el país para participar en la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas. En colonias, barrios, escuelas y parques, el balón rodó como punto de encuentro, demostrando que el deporte también es una forma de organizarse y convivir.

La jornada tomó fuerza en todo el territorio nacional, con actividades que se multiplicaron a lo largo del día en distintos espacios, muchas veces sin necesidad de infraestructura formal: bastó un balón, un espacio libre y la iniciativa de las juventudes para activar sus comunidades.

Michoacán fue uno de los estados donde la jornada se vivió con más fuerza, con torneos organizados por jóvenes, equipos formados entre vecinas y vecinos y actividades que se extendieron durante horas, en un ambiente de fiesta y convivencia comunitaria.

El Tip: El próximo 22 de abril se llevará a cabo la Jornada Nacional de Murales Mundialeros. El registro se dará a conocer a través de todas las redes sociales del Imjuve.

La participación también fue muy amplia en entidades como Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz, donde las juventudes se apropiaron de canchas, parques y espacios públicos durante todo el día, organizando partidos, reuniéndose entre amigos y fortaleciendo la convivencia en sus comunidades.

¿Ya encontraste tu estado? 😱 Así se vivió la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas. 🫡 pt.1

Puro talento joven en la cancha. ⚽️

Gracias a todas y todos por ser parte de esta energía que mueve у transforma. ❤️‍🔥#JóvenesTransformandoMéxico #MundialSocial pic.twitter.com/xTQn2AN5YU — imjuvemx (@imjuvemx) March 27, 2026

El arranque de la jornada se dio durante la conferencia matutina, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de salida y se enlazó con distintos puntos del país —incluyendo Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, así como entidades del sureste como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán— mostrando la participación de jóvenes en todo el territorio.

Esta jornada es encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de la Estrategia Nacional “Jóvenes Transformando México”, impulsada por el Gobierno de México a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), donde las y los jóvenes son protagonistas de la transformación y hacen historia en sus comunidades.

12 mil 600 actividades se realizaron en 1,499 municipios, en las 32 entidades del país

Para hacer posible este esfuerzo en todo el país, se sumaron la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública —a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, la Subsecretaría de Educación Superior y la Secretaría de Educación Básica—, la Secretaría de Bienestar, el Tecnológico Nacional de México, los institutos de juventud estatales y municipales y las Escuelas Normales.

El próximo 22 de abril de 2026 se llevará a cabo la Jornada Nacional de Murales Mundialeros, como parte de las actividades rumbo al Mundial Social. El registro se dará a conocer a través de todas las redes sociales del Instituto Mexicano de la Juventud, para que más jóvenes se sumen y se siga llenando de color, identidad y comunidad cada rincón del país rumbo al Mundial Social.

Busca C5 pacto con Estadio de la CDMX para el monitoreo de videocámaras

› Por Fernanda Rangel

El coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, afirmó que se prepara un convenio para conectar las cámaras de videovigilancia del Estadio Ciudad de México al sistema de monitoreo de la ciudad, como parte del operativo de seguridad rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El funcionario mencionó a La Razón que ya existe acercamiento con los responsables del Coloso de Santa Úrsula, que ha sido tres veces mundialista, por lo cual estimó que en los próximos días se defina la forma en que se integrará esta colaboración de seguridad.

El Dato: Al momento, el C5 sólo cuenta con cámaras de identificación de placas y no de identificación facial ni de IA, debido a la protección de datos personales.

“Precisamente hoy (miércoles) saludamos al director del estadio y es probable que se haga una visita pronto al C5 para platicar el detalle de esta colaboración y cómo va a precisar su forma ahora, durante y después del partido del domingo (la reinauguración)”, indicó.

Esto, porque el día de mañana las selecciones de México y Portugal jugarán un partido para reinaugurar el Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, como parte de los encuentros de preparación rumbo al Mundial, cuyo primer partido lo disputará la Selección Nacional y Sudáfrica en este recinto.

Sobre la posibilidad de incidentes entre barras bravas y hooligans, el coordinador del C5 aseguró que la Ciudad de México cuenta con experiencia en operativos de este tipo y se ha nutrido de experiencias de seguridad en el país y el extranjero.

13 mil 293 cámaras en inmediaciones a sitios ligados al Mundial de Futbol

“La Ciudad de México ya tiene una gran experiencia en esta materia. Algunos de nosotros viajamos tanto a Atlanta como a Manchester y a Londres para observar en partidos, especialmente adversariales, cómo se desarrollaba la estrategia de inteligencia y seguridad.

“Todo el aprendizaje que hay a nivel internacional y local va a ser puesto en práctica ahí”, dijo.

Guerrero Chiprés señaló que, a diferencia de otros países, en México no se implementa un modelo de aislamiento y cerco policial estricto de grupos de animación, como ocurre en Inglaterra, lo cual atribuyó a que hay una cultura diferente en el deporte.

El funcionario capitalino recordó que en Europa este tipo de medidas surgieron tras episodios violentos relacionados con los hooligans.

20 mil botones de pánico funcionan en la ciudad y existen 6 líneas de emergencia

En el caso de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas implementan operativos especiales para la prevención de actos violentos de las barras bravas de los equipos locales: Cruz Azul, América y Pumas, así como de otros equipos de la Liga MX. Policías mantienen un cerco en el espacio que ocupan estos grupos, incluso desde su reunión en inmediaciones de los estadios.

El extitular del Consejo Ciudadano aseguró que el despliegue de seguridad en la capital será suficiente para garantizar condiciones de orden durante los eventos, y afirmó que la capacidad operativa durante los encuentros del Mundial será, “al menos, 20 veces superior a la que en promedio despliegan en Inglaterra”.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la videovigilancia en la capital que se hará junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del 1 de abril al 31 de julio. El monitoreo será de las 113 mil 814 cámaras de la Ciudad de México, principalmente de las 13 mil 293 en las inmediaciones de sitios de interés relacionados con el evento deportivo.

Al respecto, Guerrero Chiprés explicó que el trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas se centrará en tareas de monitoreo y reacción inmediata bajo un esquema de prevención.

“Conceptualmente, tanto la Sedena como el C5, así como con todas las instituciones de seguridad, advertimos que es más importante prevenir que contener”, detalló.

El titular del Centro de Control detalló que, actualmente, la dependencia federal ya cuenta con presencia en el C5 con dos posiciones y que ésta se ampliará durante el convenio: “Vamos a duplicar el número de posiciones que tienen dentro del C5”.

Además, tanto el personal actual del Centro de Comando de la ciudad, como el de la Secretaría de la Defensa Nacional, cifra que no se precisó el funcionario local por seguridad, realizarán labores de monitoreo las 24 horas poniendo especial atención en los delitos de fraude, extorsión y trata de personas.

HAY MÁS LENTES. Guerrero Chiprés destacó que la Ciudad de México continuará con el objetivo de aumentar “de manera significativa” su capacidad de videovigilancia, al pasar de alrededor de 83 mil cámaras a 114 mil.

“Hay que recordar que en este momento la Ciudad de México está en posición de llegar a mayo y quizás en abril a más de 119 mil cámaras, lo cual nos convierte en la ciudad más videovigilada del Mundial de Futbol 2026”, dijo.

Este crecimiento incluye nuevas herramientas tecnológicas, como cámaras con funciones avanzadas de características PTZ, que se refiere a tecnología de paneo, til up, til down, zoom in y zoom out, es decir “al elevarse e inclinar, acercarse y alejarse, así como panear”.

Como parte del operativo rumbo al Mundial, se reforzó la cobertura en distintos puntos estratégicos de la capital, pues sólo en el Estadio Banorte aumentaron 49 por ciento la cantidad de cámaras de 2024 a la fecha, lo mismo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con 46 por ciento más.