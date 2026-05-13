S&P cambia de estable a negativa la perspectiva crediticia de Pemex y CFE.

La calificadora S&P Global Ratings degradó de estable a negativa la perspectiva de calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a un menor dinamismo económico, restricciones presupuestarias y al riesgo de una consolidación fiscal más lenta de lo previsto.

En un comunicado detalló que las subsidiarias de Pemex con revisión de perspectiva fueron M.I. Trading DAC, P.M.I. Norteamérica, Mex Gas Supply S.L., y la refinería Deer Park, mientras que las de CFE fueron International LLC y CFE Fibra E.

“Revisamos nuestras perspectivas de calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) a negativas para reflejar la misma acción de calificación sobre México”, señaló S&P en un comunicado.

La calificadora señaló que el apoyo fiscal continuo hacia Pemex y CFE podría incrementar la rigidez de las finanzas públicas mexicanas.

También advirtió que un deterioro inesperado en la relación comercial y económica entre México y Estados Unidos podría afectar la posición externa del país.

La calificadora indicó que sus notas sobre Pemex continúan reflejando su expectativa de “una probabilidad casi cierta de apoyo extraordinario del gobierno a la empresa ante un escenario de estrés financiero”

Este anuncio ocurrió después de que mantuvo en BBB la nota crediticia de México; sin embargo, la perspectiva la revisó a negativa, reflejando una consolidación fiscal “muy lenta”.

Asimismo, la firma explicó que el previsible y continuo apoyo fiscal sustancial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un factor que están previendo, agravará aún más la rigidez fiscal del país, aunado a un deterioro inesperado de los estrechos vínculos comerciales y económicos de México con Estados Unidos, lo que podría debilitar la sólida posición externa del país.

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JVR