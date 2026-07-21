Hallan 5 cuerpos en autopista 150D en Veracruz; atacan vivienda de regidora de Tempoal

En Veracruz, fueron encontrados los cuerpos sin vida de cinco personas en distintos puntos de la autopista 150-D Veracruz-Puebla; además, se registró un ataque armado contra la vivienda de la regidora primera del municipio de Tempoal, Alma Belén Arenas Ochoa, quien resultó ilesa.

Autoridades federales y estatales localizaron restos humanos en dos puntos de la autopista. El primer hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 265, entre los municipios de Huiloapan y Nogales, donde fueron encontrados cuatro cuerpos envueltos en bolsas de plástico negro. Posteriormente, ubicaron un quinto cadáver en el kilómetro 252, con dirección hacia Puebla.

De acuerdo con informes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, rescatados por la prensa local, uno de los cuerpos corresponde a una mujer aún no identificada, y el estado de descomposición de los otros cuatro dificulta establecer su identidad.

Hallazgo de cuerpos, ‘un caso extraño’: Rocío Nahle

Sobre este hecho, la gobernadora Rocío Nahle García afirmó que los restos son “de larga data”, por lo que calificó el caso como “extraño”.

“Nos reportaron sobre el tema que ayer se movió de cinco bolsas, y es un caso extraño. Ya lo va a complementar la fiscal, porque son restos óseos que ya tienen larga data. Entonces, está trabajando la Fiscalía sobre identificación, todo el análisis. Vamos a ver, es un caso extraño, porque son restos óseos de largo tiempo”, declaró la mandataria en conferencia de prensa.

Atacan vivienda de regidora en Tempoal

Mientras tanto, en el municipio de Tempoal, hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda de la regidora primera del Ayuntamiento, Alma Belén Arenas Ochoa, militante del Partido del Trabajo (PT), quien resultó ilesa.

Tras el atentado, la edil solicitó licencia por un mes, informó el dirigente estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar, quien agregó que la regidora presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Sobre la agresión, Rocío Nahle aseguró que también se analizó el caso durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y anunció el reforzamiento de la seguridad en Tempoal, donde, dijo, ha habido “temas de confrontación” por diferencias políticas.

“Hubo un cambio en la presidencia municipal, Tempoal, y en este cambio político empezamos a observar que hay temas de confrontación, y pues no. Temporal ningún municipio está solo ni está en manos de alguien ni es territorio de nadie”, afirmó la gobernadora.

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cehr