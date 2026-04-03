Cuauhtémoc Blanco confiesa que le ofreció disculpas a David Faitelson por el famoso golpe que le dio (VIDEO)

Cuauhtémoc Blanco reveló que le ofreció disculpas a David Faitelson por el golpe que le dio.

El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco reveló que le ofreció disculpas al periodista David Faitelson por el recordado golpe por la espalda que le dio en el Estadio Luis “Pirata” Fuente de Veracruz el 8 de marzo del 2003 tras un duelo entre Tiburones y Águilas.

En el estreno del Posscass de Compass con Isaac Terrazas y Germán Villa, sus excompañeros en el América, el Cuauh confesó que en su momento se disculpó con el actual periodista de TUDN por aquel recordado episodio.

“A muchos ya les pedí disculpas, a los árbitros. Estoy bien con todos, yo no tengo pedos, pedí disculpas cuando me pasé de lanza con el árbitro, con los pinches madrazos en la cancha, a Faitelson también le pedí disculpas, a varios”, dijo Cuauhtémoc Blanco luego de que Isaac Terrazas le preguntó a quién le pediría disculpas en esta etapa de su vida.

¿Cuauhtémoc fue castigado por su golpe a Faitelson?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) impuso una multa económica a Cuauhtémoc Blanco por el golpe en la espalda que le dio a David Faitelson el 8 de marzo del 2003 en Veracruz.

La FMF multó al entonces atacante de las Águilas con base en el Artículo 34 del Reglamento de Sanciones. Sin embargo, nunca se dio a conocer el monto que tuvo que pagar el también exseleccionado nacional.

A pesar del escarnio público del cual fue objeto Cuauhtémoc Blanco por su agresión a David Faitelson, la FMF no suspendió ningún partido al futbolista.

Aquel golpe del exjugador del América al entonces periodista de TV Azteca fue interpretado por la prensa como una equivocada reacción del Cuauh a las constantes críticas del reportero que a lo largo de su carrera ha sido un constante detractor de las Águilas.

David Faitelson pone condición para pelea con Cuauhtémoc

David Faitelson aceptó tener una pelea con Cuauhtémoc Blanco en Ring Royale 2, la segunda edición del evento organizado por Poncho de Nigris.

El periodista de TUDN había rechazado en un principio la invitación, pero posteriormente cambió de opinión y aseguró que estaba dispuesto para el combate, aunque le puso de condición a Poncho de Nigris que pague 10 millones de pesos a la fundación Teletón.

EVG