David Beckham le presume a Marc Anthony el nuevo y lujoso estadio del Inter Miami (VIDEO)

David Beckham, presidente y copropietario del Inter Miami, le dio un recorrido por el nuevo y lujoso estadio del club al cantante estadounidense Marc Anthony, quien quedó maravillado con la nueva casa de Lionel Messi y compañía.

En un video que el cantante compartió en sus redes sociales, David Beckham y Marc Anthony sostienen una charla en medio del Nu Stadium, el nuevo inmueble de Las Garzas. El exfutbolista inglés le pregunta al también actor si tiene planes para este sábado 4 de abril, cuando se inaugura el recinto.

“Mañana tuve el honor de que me pidieran que cantara el Himno Nacional (de Estados Unidos) y esta es una experiencia única en mi vida”, aseguró Marc Anthony mientras caminaba abrazado de David Beckham.

Primer juego del Inter Miami en su nuevo estadio

El Inter Miami debuta en su nuevo estadio, el Nu Stadium, este sábado 4 de abril, cuando mida fuerzas ante el Austin FC en actividad de la MLS.

“La velada marcará el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Inter Miami, impulsado por el lema que guía al Club y refleja las aspiraciones de sus propietarios, Freedom to Dream (Libertad para Soñar)”, señaló el equipo de Florida en una nota en su sitio oficial.

Inter Miami llega a su primer partido en el Nu Stadium ubicado en el tercer lugar de la Conferencia Este de la MLS con una cosecha de 10 puntos en cinco encuentros. New York City FC tiene las mismas unidades, pero es segundo por mejor diferencia de goles.

Yesterday set the tone. Tomorrow we bring it ⏳⚡️ pic.twitter.com/TAMvIxInzw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 4, 2026

¿Cuándo comenzó a construirse el estadio del Inter Miami?

El 28 de agosto del 2023 comenzó la construcción del Nu Stadium, el nuevo estadio el Inter Miami, que desde su debut en la MLS en el 2020 jugó como local en el Chase Stadium.

El Nu Stadium tendrá capacidad para recibir a 26,700 espectadores, poco más de 5,000 más de los que cabían en el Chase Stadium (21,550).

La nueva casa del Inter Miami ha generado muchas expectativas entre los aficionados de Las Garzas, que son las actuales campeonas de la MLS después de que en la final de la MLS Cup 2025 Lionel Messi y compañía se impusieron 3-1 al Vancouver Whitecaps.

EVG