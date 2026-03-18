Inter Miami y Lionel Messi fracasan en la Concacaf Champions Cup y quedan eliminados con un triste empate

Lionel Messi en el duelo donde el Inter Miami quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup ante Nashville

El partido en donde Lionel Messi alcanzó los 900 goles como profesional será uno para olvidar, pues el equipo del argentino, el Inter Miami, ofreció una gris presentación en casa y quedó eliminado en la ronda de 16vos de final de la Concacaf Champions Cup tras empatar 1-1 ante el Nashville.

Lionel Andrés Messi anotó un golazo a los siete minutos de tiempo corrido, pero su escuadra fue incapaz de aguantar la presión del Nashville Soccer Club, que al 74′ igualó el duelo con tanto de Cristian Espinoza.

Espinoza scores for Nashville! 💥 pic.twitter.com/r0Ik0rTmQI — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 19, 2026

El gol de Espinoza obligaba al Inter Miami a tener que marcar sí o sí para mantenerse con vida en el certamen regional de la Concacaf. Los pupilos de Javier Mascherano no se acercaron al portería rival y quedaron eliminados.

La anotación de visitante fue clave para que The Boys in Gold accedieran a cuartos de final. El juego del Inter Miami quedó para el olvido, aunque lo rescatable sean los 900 goles de La Pulga.

Nashville ahora espera rival en la Concacachampions. Su rival saldrá del ganador entre el Club América y el Philadelphia Union. Las Águilas llegan con ventaja de un gol y buscarán terminar la eliminatoria en casa, el Estadio Olímpico Universitario.

Messi marca otro hito en el futbol mundial

Lionel Messi llegó a los 900 goles en su carrera. El astro argentino lo hizo de la manera en la que ha hecho sus mejores anotaciones; con el botín izquierdo. Recibió un pase dentro del área, controló y definió cruzado para vencer al arquero del Nashville.

Solo hay otro jugador con 900 o más goles según récords oficiales, el crack portugués Cristiano Ronaldo. El futbolista exReal Madrid necesitó cerca de 100 partidos más para lograr los 900 goles. Cuando lo hizo el nacido en Madeira tenía 39 años, en septiembre de 2024, mientras que Messi cumple 39 en junio.

Lionel Messi es la gran figura del Inter Miami de la MLS. Su camiseta es la más vendida desde que llegó a la liga estadounidense.

Este nuevo logro se suma al palmarés que el argentino tiene, mismo que incluye ocho trofeos Pichichi como máximo goleador de LaLiga, seis reconocimientos como mejor jugador de LaLiga, tres premios The Best al Jugador de la FIFA, tres galardones al Jugador del Año de la UEFA, dos Balones de Oro de la Copa Mundial de la FIFA y 8 ediciones del Balón de Oro.

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