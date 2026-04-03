¡De vuelta! Gonzalo Pineda regresa a la Liga MX menos de un año después de haber renunciado al Atlas

Gonzalo Pineda regresa a la Liga MX menos de un año después de haber renunciado a la dirección técnica del Atlas. El exseleccionado nacional vuelve a México tras ser designado director deportivo de Santos Laguna, el último lugar del Torneo Clausura 2026.

El Gonzo llega a la entidad albiverde para reemplazar a Braulio Rodríguez, quien el 17 de febrero dejó de ser director deportivo de los Guerreros, con la misión de ayudar al club a enderezar el rumbo luego de que en las últimas campañas le ha ido muy mal.

Gonzalo Pineda nuevo Director Deportivo del Primer Equipo.



Club Santos Laguna fortalece su estructura deportiva con un perfil integral y de amplia trayectoria en el futbol nacional e internacional. #PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/04CYcqHRCz — Club Santos (@ClubSantos) April 3, 2026

“Gonzalo Pineda es un profesional con destacada experiencia como jugador, tanto a nivel de clubes como en Selección Nacional, misma que ha complementado con una preparación relevante en su transición al ámbito técnico, lo que le permite contar con una visión integral del juego y de la gestión deportiva”, resaltó Santos Laguna en un comunicado.

El paso de Gonzalo Pineda como DT del Atlas

La única experiencia de Gonzalo Pineda en la Liga MX desde su retiro de las canchas fue como director técnico del Atlas.

El Gonzo estuvo al frente de La Academia de diciembre del 2024 a agosto del 2025. Dirigió al club tapatío en el Clausura 2025 y en las primeras cuatro jornadas del Apertura 2025.

Gonzalo Pineda registró cinco triunfos, siete empates y 12 derrotas en su etapa como entrenador del Atlas, incluyendo juegos de Liga MX y Leagues Cup.

El exjugador surgido en Pumas renunció al banquillo rojinegro luego de una derrota de 3-0 a manos del Pachuca, resultado que en ese momento extendió a cinco la racha de caídas consecutivas de La Academia.

La misión de Gonzalo Pineda con Santos

Santos apuesta por Gonzalo Pineda como su nuevo director deportivo basado en la experiencia que tiene el exseleccionado tricolor como auxiliar técnico y estratega.

Los Guerreros no han sido protagonistas desde que fueron finalistas en el Guard1anes 2021, cuando cayeron ante Cruz Azul en la gran final.

Santos acabó en el último lugar en los Torneos Apertura 2024 y Clausura 2025. En el Apertura 2025 culminó en el decimoprimer puesto. En el actual Clausura 2026 es el sotanero.

EVG