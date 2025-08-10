Gonzalo Pineda y los espantosos números que sellaron su salida del Atlas en la Liga MX

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ya dejó a su primer entrenador despedido, siendo el mexicano Gonzalo Pineda, quien dejó de ser estratega de los Rojinegros del Atlas, dejando números pobres en su paso por la Academia.

Luego de 24 partidos Pineda dejó de entrenar al Atlas, dejando foja de 5 victorias, 7 empates y 12 derrotas, además que perdió cada uno de sus últimos cinco compromisos, el último de ellos una goleada de 3-0 en contra ante Pachuca.

Gonzalo Pineda tan solo pudo ganar el 20 por ciento de los juegos que estuvo al frente del equipo tapatío. El entrenador de 42 años de edad habría puesto su renuncia tras el partido ante los Tuzos, en donde al medio tiempo ya perdían por una amplia ventaja.

Gonzalo Pineda dejó al Atlas en la décima posición del campeonato mexicano con 4 puntos, luego de una victoria, un empate y dos derrotas. Si bien el Apertura 2025 va empezando, fueron los resultados adversos en la Leagues Cup los que también terminaron por sellar el destino del entrenador.

Los Zorros perdieron sus tres juegos del torneo binacional entre la Liga MX y la MLS. Perdieron 2-1 ante el Inter Miami, después 3-1 ante Orlando City, para cerrar su participación en la Leagues Cup con un 4-1 frente al Atlanta United.

En sus redes sociales los Rojinegros le dieron las gracias a Pineda por su tiempo al mando de la institución y a su “cuerpo técnico el compromiso demostrado durante su etapa al frente de los Rojinegros, y les desea éxito en sus futuros proyectos”.

Termina el encuentro en El Jalisco.



Pégate al resultado del partido con KolaLoka. pic.twitter.com/C4ijC4p62g — Atlas FC (@AtlasFC) August 10, 2025

“Gonzalo Pineda ha dejado de ser el Director Técnico del Primer Equipo Varonil de Atlas FC, tras presentar su renuncia a la Directiva del club. Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento”, dice el mensaje.

Ahora el Atlas se encuentra en el proceso de búsqueda de un nuevo entrenador para hacerse cargo del club en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y revertir los malos resultados que tuvo Pineda.

“El Comité Deportivo ha iniciado el proceso para designar al nuevo estratega, con el firme objetivo de potenciar al máximo a nuestra plantilla. Dicho nombramiento será comunicado de manera oportuna a través de nuestros canales oficiales para su posterior presentación”, termina el mensaje de los Zorros.

aar