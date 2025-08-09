¡No es broma! Partido de la Liga MX se retrasa por invasión de abejas

Una invasión de abejas en la cancha del Estadio Victoria retrasó el comienzo del partido entre Necaxa y América, en actividad de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

La Liga MX Femenil informó por medio de sus redes sociales que el duelo entre las Centellas y las Águilas no pudo comenzar a la hora programada (17:00) por esta peculiar situación.

🚨La Liga BBVA MX Femenil informa:



El partido entre @NecaxaFemenil vs @AmericaFemenil se retrasó tras la presencia de 🐝 abejas en el campo de juego, las autoridades trabajan para comenzar con el partido en breve. #FutFemDondeSea | #NuestroFutFem — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) August 9, 2025

“El partido entre @NecaxaFemenil vs @AmericaFemenil se retrasó tras la presencia de 🐝 abejas en el campo de juego, las autoridades trabajan para comenzar con el partido en breve", se lee en el mensaje.

Los aficionados que se dieron cita al Estadio Victoria debieron esperar para el silbatazo inicial del choque entre entre rojiblancas y azulcremas.

¿Cuánto tiempo tardó en iniciar el partido?

El juego de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil entre Necaxa y América arrancó 15 minutos después de la hora programada.

Las de Coapa se fueron al descanso del cotejo con sede en el Estadio Victoria de Aguascalientes con ventaja de 2-0 gracias a los goles convertidos por Scarlett Camberos. Kimberly Rodríguez y Montserrat Saldívar marcaron en el segundo tiempo para el definitivo 4-0 de las azulcremas.

El América, actual subcampeón de la Liga MX Femenil, llegó a este encuentro ubicado en el tercer puesto de la clasificación con 12 unidades, ocho más que el Necaxa, que con cuatro puntos ocupa el decimocuarto peldaño.

⏱️ 60’ | Con ellas siempre 🦅💛💙 pic.twitter.com/dZOhA9T6fa — Club América Femenil (@AmericaFemenil) August 10, 2025

Juego del América Varonil también sufre retraso

El juego del equipo varonil del América este sábado 9 de agosto también se vio afectado por factores extracancha.

Una amenaza de tormenta eléctrica impidió que el duelo de la Jornada 4 de la Liga MX entre las Águilas y el Querétaro no comenzara a tiempo.

El cotejo entre capitalinos y Gallos Blancos debía iniciar a las 7 de la noche tiempo del Centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.

América y Querétaro regresan a la Liga MX después de sus fracasos en la Leagues Cup, donde no lograron victorias y quedaron eliminados en la primera fase.

EVG