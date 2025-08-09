Jugadoras de la Liga MX Femenil pelean a puño limpio y se convierte en escándalo (VIDEO)

En el partido entre Bravos de Juárez y Xolos de Tijuana en la Liga MX Femenil tuvo como lo más destacado una intensa pelea entre dos jugadoras, quienes se dieron con todo sobre el césped.

La violencia se presentó una vez más en el futbol mexicano, ahora en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, en donde Miah Zuazua y Natividad Martínez, jugadoras de Juárez y Xolos, respectivamente, se dieron con todo antes de la media hora de juego.

JAJAJAJAJA miah mejor te hubieras quedado pelona pic.twitter.com/KpL9AHzhFg — carla🐝 (@carlaafigueroa2) August 9, 2025

El partido estaba intenso, y todo derivó por una lucha por el balón, en donde Zuazua le dejó el codo a Martínez, quien le reclamó de manera fuerte a la jugadora de Bravos. De inmediato empezaron los empujones y los jalones de pelo.

La árbitro del partido intentó separarlas de inmediato, al igual que otras jugadoras, pero Miah Zuazua y Natividad Martínez estaban agarradas la una de la otra. Cayeron al piso, pero nunca se separaron y hasta se lanzaron un par de golpes.

Ya en el piso la insistencia de las compañeras ayudó para separarlas y terminar con la pelea. Al final, tanto Zuazua como Martínez recibieron la tarjeta roja y se fueron expulsadas.

Juárez se lleva los tres puntos

Miah Zuazua es una de las jugadoras más destacadas y populares de Juárez, que ante Xolos y luego de la pelea se quedó con los tres puntos. Bravas venció 2-0 a Tijuana en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El marcador lo abrió Liliana Mercado luego de un centro de jugada a balón parado. Jasmine Cazeres aumentó la ventaja en la pizarra con un cabezazo luego de una gran jugada colectiva.

Con su victoria, Juárez llega a 10 puntos en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil luego de cinco jornadas, siendo uno de los equipos que más alto se posiciona en la tabla general del campeonato.

aar