El América vs Querétaro se retrasa por amenaza de tormenta eléctrica; ¿A qué hora comienza el juego?

El partido entre el América y Querétaro se retrasa por tormenta eléctrica.

El Club América y la afición que se dio cita en el Estadio Ciudad de los Deportes tendrán que esperar un buen rato para poder ver el partido entre las Águilas y el Querétaro, esto porque una tormenta eléctrica se hizo presente en la Ciudad de México.

Los jugadores de ambos equipos no han podido salir a calentar a la cancha del Estadio Azulcrema por el mal tiempo que hay en la capital del país; recordemos que el protocolo por tormenta eléctrica se tiene que seguir al pie de la letra para salvaguardar la integridad de los futbolistas y la afición.

De momento, la lluvia y algunos truenos se siguen escuchando cerca del recinto. Cabe recalcar que, cuando se activa el protocolo, los equipos se van a los vestidores, la afición tiene que quitarse de las gradas y tienen que pasar 30 minutos sin que se haga presente algún rayo para poder llevar a cabo el partido, así que es difícil que el compromiso inicie en la próxima media hora.

Águilas preparadas y presentes, ¡vamos! 🦅🔥 pic.twitter.com/6wd6qILcIg — Club América (@ClubAmerica) August 10, 2025

¿A qué hora podría iniciar el América vs Querétaro?

El comisario de la Liga MX y la gente de protección civil decidieron activar el protocolo por tormenta eléctrica cuando Luis Ángel Malagón ya se encontraba haciendo sus primeros movimientos en el calentamiento.

Así que los futbolistas de ambos clubes no han podido salir a calentar a la cancha para disputar el encuentro. El inicio del encuentro podría retrasarse hasta una hora y podría arrancar a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, o unos minutos más tarde.

Los truenos siguen escuchándose y viéndose en el Estadio Ciudad de los Deportes; lamentablemente, tienen que pasar 30 minutos sin rayos y que la tormenta eléctrica se aleje 6 kilómetros de las inmediaciones del Estadio Azulcrema.