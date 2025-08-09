Conoce a los 8 futbolistas franceses que han jugado en la Liga MX; el cuarto ni te acuerdas de él

André-Pierre Gignac es el francés más laureado en la Liga MX.

La gloriosa Liga MX ha visto pasar por sus canchas a diferentes jugadores de varias nacionalidades, pero una de ellas es la francesa y 8 futbolistas de esa nacionalidad han pisado los estadios de México.

El primer francés que llegó al balompié mexicano fue en 1996 y se fue en 1997, pero si quieres saber más de él, sigue leyendo la nota, porque estoy seguro de que del cuarto jugador ni te acordabas.

¡Allan Saint-Maximin llegó a México para sus pruebas médicas! 🏃 Bienvenue! 🇲🇽🦅 pic.twitter.com/egW6gVROmw — Club América (@ClubAmerica) August 9, 2025

1.- Amara Simba - Club León

Amara Simba nació en 1961 y fue el primer jugador francés en llegar a la Liga MX con el cuadro del Club León. El exfutbolista europeo llegó en 1996 al conjunto de los Panzas Verdes y jugó una temporada en México. Estuvo un año mas sin equipo y en la temporada 98-99 firmó con el Leyton Orient de Inglaterra.

Amara Simba fue el primer francés en la Liga MX. ı Foto: Captura de Pantalla

2.- André-Pierre Gignac - Tigres

André-Pierre Gignac es el jugador francés con más tiempo en la Loga MX y el más laureado en el futbol mexicano. Gignac llegó en 2015 a Tigres procedente del Marsella y desde ese momento se convirtió en una leyenda del conjunto felino.

🔙 Un día como hoy en 2015, nacían dos leyendas de la U de Nuevo León.



🏁Debutando ante Inter de Porto Alegre: Javier Aquino y André-Pierre Gignac pic.twitter.com/Q3y7FSUfKH — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 16, 2025

3.- Andy Delort - Tigres

Tigres pensó que la fórmula de traer franceses a la Liga MX funcionaría de buena forma, por eso decidieron contratar a Andy Delort un año después de que llegó Gignac, sin embargo seis meses después, salió del equipo con destino al SM Caen de Francia.

Llegó a la ciudad @AndyDelort9 para platicar con la directiva y realizar exámenes médicos. pic.twitter.com/rRRQ9r79vN — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 30, 2016

4.- Timothée Kolodziejczak - Tigres

En la temporada 2017-2018, Tigres volvió a confiar en un francés, solo que en esta ocasión eligieron a un defensa central, Timothée Kolodziejczak. El europeo llegó procedente del Borussia Mönchengladbach y logró ser campeón de la Liga MX, pero una temporada después se fue cedido al St. Étienne y el conjunto francés lo compró.

✍️🏽 ¡La #Ligue1Conforama celebra la llegada de @TimotheeKolo a la #LigaMX con @TigresOficial!



Los 🐯 ya hablan francés y nosotros español 😉 pic.twitter.com/PeNXajzjFo — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) September 7, 2017

5.- Jeremy Ménez - América

El América también quería tener a su jugador francés y decidió fichar a Jeremy Ménez, quien llegó en 2018 a Coapa como un bombazo por jugar en el PSG y AC Milan. Sin embargo, el delantero no logró acomodarse en la Liga MX y un año más tarde se fue del equipo azulcrema, aunque fue campeón de la Copa MX y Campeón de Campeones.

Jérémy Ménez llegó a México.



El bombazo del Club América para el C2018. #MénezEsÁguila pic.twitter.com/R7kMN9ld46 — Invictos (@InvictosSomos) January 10, 2018

6.- Florian Thauvin - Tigres

Tigres volvió a confiar en un futbolista francés para reforzar la delantera del equipo y por eso contrató a Florian Thauvin en 2021 procedente del Marsella, las primeras impresiones fueron buenas, pero después su nivel fue cayendo poco a poco. El delantero estuvo casi dos años en la institución universitaria antes de irse al Udinese de Italia.

BOMBAZO OFICIAL. Florian Thauvin es nuevo jugador de Tigres. El campeón del mundo llega al fútbol mexicano como agente libre. El extremo francés se sumará al club felino a partir de la próxima campaña. Los de San Nicolás de los Garza volvieron a romper el mercado de la Liga MX. pic.twitter.com/c3mN6GoBgm — Invictos (@InvictosSomos) May 7, 2021

7.- Sébastien Salles-Lamonge - Atlético de San Luis

El penúltimo francés en llegar a la Liga MX y que actualmente sigue aquí es Sébastien Salles-Lamonge y juega para el Atlético de San Luis. El mediocampista arribó a México en 2023 y ha demostrado grandes cualidades para mantenerse en el balompié mexicano. De momento, tiene 75 partidos jugados con los potosinos, 16 goles y cinco asistencias.

Sebastien Salles-Lamonge y Benjamín Galdames son presentados en el medio tiempo de Atlético de San Luis vs Rayados.@FOXDeportes pic.twitter.com/Bn2MgG4Pc3 — Pau Benavente 🌿 (@pbenaventeg) July 2, 2023

8.- Allan Saint-Maximin - América

Después de Jeremy Ménez, el América vuelve a confiar en un futbolista francés y fichó a Allan Saint-Maximin como su nuevo refuerzo para el Apertura 2025. El delantero europeo llega procedente del Al-Ahli por la cantidad de 12 millones de dólares.

DCO