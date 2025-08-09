Conoce a los 8 futbolistas franceses que han jugado en la Liga MX; el cuarto ni te acuerdas de él

La gloriosa Liga MX ha visto pasar por sus canchas a diferentes jugadores de varias nacionalidades, pero una de ellas es la francesa y 8 futbolistas de esa nacionalidad han pisado los estadios de México.
El primer francés que llegó al balompié mexicano fue en 1996 y se fue en 1997, pero si quieres saber más de él, sigue leyendo la nota, porque estoy seguro de que del cuarto jugador ni te acordabas.
1.- Amara Simba - Club León
Amara Simba nació en 1961 y fue el primer jugador francés en llegar a la Liga MX con el cuadro del Club León. El exfutbolista europeo llegó en 1996 al conjunto de los Panzas Verdes y jugó una temporada en México. Estuvo un año mas sin equipo y en la temporada 98-99 firmó con el Leyton Orient de Inglaterra.
2.- André-Pierre Gignac - Tigres
André-Pierre Gignac es el jugador francés con más tiempo en la Loga MX y el más laureado en el futbol mexicano. Gignac llegó en 2015 a Tigres procedente del Marsella y desde ese momento se convirtió en una leyenda del conjunto felino.
3.- Andy Delort - Tigres
Tigres pensó que la fórmula de traer franceses a la Liga MX funcionaría de buena forma, por eso decidieron contratar a Andy Delort un año después de que llegó Gignac, sin embargo seis meses después, salió del equipo con destino al SM Caen de Francia.
4.- Timothée Kolodziejczak - Tigres
En la temporada 2017-2018, Tigres volvió a confiar en un francés, solo que en esta ocasión eligieron a un defensa central, Timothée Kolodziejczak. El europeo llegó procedente del Borussia Mönchengladbach y logró ser campeón de la Liga MX, pero una temporada después se fue cedido al St. Étienne y el conjunto francés lo compró.
5.- Jeremy Ménez - América
El América también quería tener a su jugador francés y decidió fichar a Jeremy Ménez, quien llegó en 2018 a Coapa como un bombazo por jugar en el PSG y AC Milan. Sin embargo, el delantero no logró acomodarse en la Liga MX y un año más tarde se fue del equipo azulcrema, aunque fue campeón de la Copa MX y Campeón de Campeones.
6.- Florian Thauvin - Tigres
Tigres volvió a confiar en un futbolista francés para reforzar la delantera del equipo y por eso contrató a Florian Thauvin en 2021 procedente del Marsella, las primeras impresiones fueron buenas, pero después su nivel fue cayendo poco a poco. El delantero estuvo casi dos años en la institución universitaria antes de irse al Udinese de Italia.
7.- Sébastien Salles-Lamonge - Atlético de San Luis
El penúltimo francés en llegar a la Liga MX y que actualmente sigue aquí es Sébastien Salles-Lamonge y juega para el Atlético de San Luis. El mediocampista arribó a México en 2023 y ha demostrado grandes cualidades para mantenerse en el balompié mexicano. De momento, tiene 75 partidos jugados con los potosinos, 16 goles y cinco asistencias.
8.- Allan Saint-Maximin - América
Después de Jeremy Ménez, el América vuelve a confiar en un futbolista francés y fichó a Allan Saint-Maximin como su nuevo refuerzo para el Apertura 2025. El delantero europeo llega procedente del Al-Ahli por la cantidad de 12 millones de dólares.
DCO