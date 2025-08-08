Futbol mexicano

Tigres HUMILLA al Puebla con goleada de escándalo en el regreso de la Liga MX (VIDEOS)

Tigres goleó 7-0 al Puebla en la reanudación del Apertura 2025 de la Liga MX tras el parón por la Leagues Cup

Tigres no tuvo piedad del Puebla en el comienzo de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX.
Foto: X @LigaBBVAMX
Enrique Villanueva

Los Tigres no tuvieron piedad del Puebla en el regreso de la Liga MX tras el parón por la Leagues Cup, y golearon 7-0 a La Franja como locales en el arranque de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025.

La escuadra de la UANL se puso en ventaja desde el minuto 6 con tanto de Ozziel Herrera, quien anotó con un disparo raso de derecha tras ser asistido por Bernardo Parra en un contragolpe.

Diego Lainez logró el 2-0 de Tigres con un remate de cabeza a quemarropa al minuto 36 luego de un centro de Juan Brunetta.

La cascada de goles llegó en el segundo tiempo. Juan Brunetta hizo el 3-0 al 51′ con un zurdazo fuera del área en una acción en la que quedó la sensación de que el portero Jesús Rodríguez pudo haber hecho más.

Luego vino el tanto del argentino Ángel Correa, quien ratificó que sigue encendido. Marcó el 4-0 con un magistral y colocado disparo de derecha fuera del área al 55′.

Tres minutos más tarde, Nicolás Díaz introdujo el esférico en su propia portería al desviar un remate de Ángel Correa.

El joven delantero mexicano Diego Sánchez consiguió el 6-0 con un gol de bandera, pues tras recibir un pase de Ángel Correa amagó a un zaguero del Puebla para definir con un potente tiro de zurda al minuto 72.

La Franja se quedó con un futbolista menos al 76′ por la expulsión de Ariel Gamarra, quien recibió una segunda amonestación por juego peligroso sobre Diego Sánchez.

André-Pierre Gignac puso cifras definitivas con un tanto de penalti al minuto 93, al cobrar por abajo y de derecha para engañar a Jesús Rodríguez.

