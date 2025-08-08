John Cena confirma su lucha ante Logan Paul en uno de los eventos internacionales de la WWE (VIDEO)

Después de su participación en SummerSlam el domingo pasado, donde perdió el título del Campeonato Indiscutido de la WWE ante Cody Rhodes, John Cena apareció en la edición de este viernes 8 de agosto de SmackDown para agradecerle a todo el público su apoyo.

Pero no todo iba a ser color de rosas, ya que en algún momento apareció Logan Paul para retar a Cena a una lucha en el evento ‘Clash in Paris’. “The Champ” ya iba a responderle al luchador y creador de contenido, pero en ese momento apareció Drew McIntyre y atacó a John Cena por la espalda.

Lo que nadie se esperaba es que se hiciera presente Cody Rhodes para defender al 17 veces campeón de la WWE, pero las cosas no se iban a quedar así. John Cena aceptó luchar ante Logan Paul en el evento internacional de la empresa estadounidense y esta noche hará equipo con Rhodes para enfrentarse ante Paul y Drew McIntyre.

¿Cuándo se llevará a cabo Clash in Paris?

Con la lucha confirmada entre John Cena y Logan Paul, los aficionados ya están esperando que llegue el día para disfrutar de ‘Clash in Paris’, evento que se llevará a cabo, como su nombre lo dice, en la ciudad de París, Francia.

Estamos a tres fines de semana de vivir un tremendo combate entre una leyenda viviente de la WWE y un luchador que sigue construyendo su futuro en la empresa estadounidense que dirige Triple H.

“The Champ” y Paul se verán las caras el próximo domingo 31 de agosto en el Paris La Défense Arena, recinto que se convertirá en una sede más de la World Wrestling Entertainment para disfrutar de una noche llena de la mejor lucha libre del mundo.

"Brock Lesnar, when you want some, come and get some!"



NOW THIS.



THIS IS JOHN CENA 🔥🔥🔥#Smackdown pic.twitter.com/ScbXdQ6116 — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) August 9, 2025

John Cena manda mensaje retador a Brock Lesnar

Durante el segundo día del SummerSlam, donde Cody Rhodes venció a John Cena y se convirtió en el nuevo Campeón Indiscutido de la WWE, Brock Lesnar volvió a aparecer en el cuadrilátero de la empresa estadounidense y atacó a “The Champ”.

Después de poco menos de una semana, Cena apareció para mandarle un mensaje retador a Lesnar, uno de sus mayores rivales en su carrera, en la edición de SmackDown de este viernes 8 de agosto.

“Saben que no me voy a rendir sin luchar. Así que Brock Lesnar, cuando quieras, ven y tómalo, y a cualquiera que sea lo suficientemente valiente como para caminar por la isla y pararse en este lienzo para enfrentarse al último campeón real, solo sepan que planeo irme con todo. Armas cargadas. La última vez es ahora”, comentó el 17 veces campeón de la WWE.

DCO