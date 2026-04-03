Moy Muñoz revela que tuvo que ingresar al hospital de EMERGENCIA por problemas en el riñón (VIDEO)

Moisés Muñoz preocupó a la afición mexicana después de darse a conocer que el exportero del América entró al hospital de emergencia en la Ciudad de México y horas después salió sano y salvo, así que subió un video a sus redes sociales explicando que sufrió problemas en el riñón.

“Al final de cuentas, terminaron siendo unos cálculos renales, mejor conocidos como unas piedritas en el riñón, las que me estaban doblando de dolor. No fue apendicitis, me descartaron apendicitis con una tomografía que me hicieron y un ultrasonido; eso fue la buena noticia. No me tuvieron que hacer cirugía, no entré al quirófano, pero sí ya después de que descartaron apendicitis me pudieron dar el medicamento para tranquilizarme con el tema de las piedritas del riñón”, comentó.

Además, explicó que “también tuve una oclusión en el colon que también eso me ocasionó muchísimo dolor en el abdomen, entonces eso fue lo que sucedió; no me operaron de apendicitis”.

Moisés Muñoz explica como terminó en un hospital de la CDMX

En el mismo video que subió Moisés Muñoz, el analista contó cómo fue que terminó en un hospital de la Ciudad de México cuando él se encontraba en Tulum pasando unas vacaciones con su familia.

“Para los que saben y los que no saben, yo estoy viviendo acá en Tulum, trabajando como director general de Juventud y Deporte en el ayuntamiento, y el miércoles viajé a la Ciudad de México porque me invitaron a inaugurar unas canchas de futbol con el secretario de gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto. Él estuvo al pendiente de todo lo que estuvo sucediendo. Me empecé a sentir muy mal desde la madrugada que me desperté acá en Tulum para hacer el viaje a la Ciudad de México: un dolor muy específico del lado derecho del abdomen, la parte de abajo, este, y con ganas de vomitar”, comentó Moy Muñoz.

Confirmó que “decidí tomar el viaje, el vuelo a la Ciudad de México y llegando asistí a la primera inauguración de la cancha con el secretario y después de este primer evento, la verdad, me seguía sintiendo muy mal; el dolor era ya mucho más fuerte, se había trasladado hacia la parte de atrás, hacia el riñón y, bueno, ahí decidimos que me fuera mejor a urgencias a un hospital. Me fui a un hospital ahí muy cercano; estábamos en Cuautepec, decidí irme al hospital y me trasladaron al Hospital General de Ticomán, ahí también en la Gustavo A. Madero”.

DCO