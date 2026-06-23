Los VIDEOS de Jésica Cirio con fajos de dólares que reavivó acusaciones de lavado de dinero

Jésica Cirio se encuentra una vez más en el centro de la polémica, después de que se difundieran varios videos en los que aparece con fajos de dólares; las grandes cantidades de dinero estaban ocultas en cajones, cajas y valijas.

Esto volvió a poner en el foco una de las investigaciones judiciales más llamativas de los últimos años en Argentina, pues la conductora ha sido relacionada en el pasado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Jésica Cirio confirma su embarazo con Nicolás Trombino ı Foto: IG: @jesicacirio

Esto porque su ex marido Martín Insaurralde y Sofía Clerici son investigados por estos delitos. Por su parte, después de estas publicaciones, Jésica Cirio emitió un comunicado en el que denunció una presunta vulneración a sus archivos privados y dijo haber sido víctima de extorsión y que las imágenes estaban manipuladas.

Así son los videos de Jésica Cirio con fajos de dólares

Las grabaciones difundidas corresponden a siete videos en los que se observa a Cirio, quien recorre un vestidor mientras que muestra las cantidades de dinero que mantiene resguardadas.

Con su propia voz, se le escucha decir: “Todo el cajón y del otro lado. Todo. Y abajo, y más abajo. Tiene esa profundidad”, explica en uno de ellos. El material es bastante extenso y sorprendió al público en general.

Aparecieron los videos de Cirio con toda la guita de Insaurralde ☠️☠️ pic.twitter.com/jfxnaSZWHq — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) June 20, 2026

De acuerdo con el medio La Nación, los registros habrían sido realizados en 2023 dentro de la propiedad que Cirio e Insaurralde compartieron en el barrio privado Fincas de San Vicente, en el sur del conurbano de Buenos Aires.

La habitación en la que se habrían grabado los videos formaba parte de la planta alta de la residente, integrada por l dormitorio principal, los vestidores individuales de cada integrante de la pareja y baños de uso personal.

Avanza la investigación y la justicia argentina recibe el celular de Jésica Cirio

La aparición de las imágenes ocurre en medio de la investigación judicial por el ‘yategate’ que inició en septiembre de 2023 cuando se difundieron fotografías de Insaurralde junto a Sofía Clerici a bordo de un lujoso yate en Marbella.

Aquel escándalo abrió varias líneas de investigación vinculadas al patrimonio. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, Cirio y Clerici conforme avanzaban las investigaciones.

Tras la difusión de los videos de Jésica Cirio con fajos de billetes, las autoridades argentinas recibieron el teléfono celular de la conductora para ahondar en las investigaciones.

AHORA I Jesica Cirio le entregó su celular a la Justicia después de la difusión de los videos de los dólares. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/EhF7S6Lxip — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 23, 2026

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