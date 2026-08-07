Daniela Spalla convierte su crisis en himno pop

LA INTÉRPRETE, en una imagen para la promoción de su sencillo.

Mientras su carrera alcanzaba los escenarios más importantes y cosechaba éxitos, Daniela Spalla vivía una batalla interna que le impedía disfrutarlo. Esa contradicción dio origen a “La Espina”, el sencillo con el que la cantante y compositora argentina inaugura una nueva etapa artística.

Disponible ya en todas las plataformas digitales, la canción convierte la presión, la autoexigencia y la culpa en una confesión profundamente personal que marca una evolución hacia un sonido pop de mayor alcance sin renunciar a la honestidad emocional que la distingue.

El Tip: SPALLA suma más de 500 millones de reproducciones en plataformas, y una nominación al Latin Grammy.

La cantante argentina se encuentra en México presentando su nuevo trabajo musical, el cual explicó, nació de un proceso de transformación personal.

“‘La Espina’ es una canción que habla de lo que duele crecer, de las dificultades que tenemos para adaptarnos a nuevas versiones, porque llegan cosas a nuestra vida, cosas que tal vez hemos trabajado mucho por conseguirlas, pero para hacernos cargo de eso tenemos que dejar una versión nuestra atrás”, compartió la cantante argentina.

Aunque profesionalmente todo parecía marchar mejor que nunca, por dentro la realidad era distinta. “Mientras mi carrera vivía uno de sus momentos más importantes, por dentro me sentía completamente ahogada. La presión por seguir avanzando, la culpa por no disfrutar lo que estaba viviendo y la sensación de que nunca era suficiente terminaron convirtiéndose en el corazón de esta canción”, confesó.

Durante ese periodo, temas como “Lejos de la ciudad” alcanzaban una enorme popularidad y su carrera seguía creciendo, pero la intérprete reconoció que no lograba disfrutar ninguno de esos logros. “Me sentía muy culpable por no poder disfrutar todo lo que estaba pasando”, recordó.

Con el paso del tiempo, la perspectiva cambió. Hoy observa esa etapa como un proceso natural de crecimiento. “Ahora, viéndolo a la distancia, la veo como cuando uno está creciendo y le empieza a doler el cuerpo porque te estás estirando. Después pasa esa etapa y uno fluye con el tamaño que tiene. Ese dolor era crecimiento”, reflexionó.

En el aspecto musical, “La Espina” representa una evolución dentro del universo creativo de Daniela Spalla. Inspirada en las grandes melodías de la canción latinoamericana y con Sandro como uno de sus principales referentes, construye una propuesta que encuentra equilibrio entre la profundidad de sus letras y una producción a cargo de una de las figuras más influyentes de la música en español, Nico Cotton, quien arropa la interpretación con guitarras, metales e intensos arreglos instrumentales.

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip oficial dirigido por Pampa & Kato, dupla creativa responsable de trabajos para figuras de la nueva escena latinoamericana.

“La idea de esta pieza era hacer referencia a mis comienzos, cuando cantaba jazz en hoteles y me esforzaba por conquistar a un público que no estaba ahí para escucharme”, resaltó Daniela Spalla.