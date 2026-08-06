Masad Altamimi: Conoce el historial de denuncias por violencia de género del habitante de LCDLF México

Masad Altamimi, actual integrante de La Casa de los Famosos México, ha generado polémica desde su entrada al reality por su historial de denuncias de violencia de género.

Su participación en el programa desató críticas en redes sociales pues reavivó acusaciones legales que lo persiguen desde hace años.

Masad Altamimi: Conoce el historial del influencer de denuncias por violencia de género

En julio de 2026, se anunció que Masad Altamimi sería uno de los participantes de La Casa de los Famosos México 2026. A partir de entonces usuarios recordaron las denuncias de su exnovia, la creadora mexicana Melissa Navarro, quien lo acusó de maltrato físico y psicológico luego de que terminaron su relación, en 2024.

La creadora de contenido relató en redes sociales que vivió meses difíciles junto a él y confirmó que interpuso una queja formal con apoyo legal, describiendo episodios de agresiones y control emocional.

“Fueron meses en los que tuve una relación y no solamente recibí maltratos físicos, sino también psicológicos”, señaló la también actriz sobre el habitante de LCDLF México 2026.

Así fue el momento exacto del compromiso entre los creadores de contenido, justo en la cena de Navidad. ı Foto: larazondemexico

Colectivos feministas y usuarios en redes sociales critican que la televisora le diera espacio a una figura con antecedentes de violencia.

El abogado de Melisa Navarro, Enrique, aseguró el mes pasado que el caso se llevará hasta las últimas instancias legales y que exigirán consecuencias para Masad Altamimi.

Además de esta denuncia, su reputación se deterioró por presuntas conductas de celos, control financiero y hostilidad en relaciones posteriores, como la que mantuvo con la influencer Alejandra Tijerina en 2025, que también estuvo marcada por los rumores de violencia.

Alejandra Tijerina denuncia formalmente a Masad Altamimi ı Foto: IG alejandratijerina/lacasafamososmx

Del mismo modo, la también modelo confirmó que inició un proceso legal en contra del influencer y que un juez le otorgó medidas de protección.

“Acudí para que me dieran medidas de protección mediante lo que está pasando, porque estoy teniendo mucho hate por redes sociales, por situaciones que se presentaron antes, cuando él era mi novio y también hace algunas semanas”, dijo en el programa La Mesa Caliente Tijerina, a inicios de agosto.

Pese a las acusaciones, Masad Altamimi negó los hechos en su momento, pero la controversia en redes sociales se mantiene.

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