Masad Altamimi, participante de La Casa de los Famosos México 2026, parece estar metido en serios problemas legales pues su expareja, la modelo e influencer sonorense Alejandra Tijerina, confirmó que inició un proceso legal en su contra y que un juez le otorgó medidas de protección.

El caso ha llamado la atención de miles de usuarios en redes sociales, pues las acusaciones incluyen violencia mediática y psicológica, así como la difusión de videos personales.

Alejandra Tijerina logra medidas de protección contra Masad Altamimi tras amenazas, dice la influencer

Durante una entrevista en el programa La Mesa Caliente, Alejandra Tijerina explicó que las medidas de protección contra Masad Altamimi fueron autorizadas en audiencia judicial, hace unos días.

“Acudí para que me dieran medidas de protección mediante lo que está pasando, porque estoy teniendo mucho hate por redes sociales, por situaciones que se presentaron antes, cuando él era mi novio y también hace algunas semanas. Entonces pues bueno, gracias a Dios se pudieron autorizar, que fue lo que hicimos ayer en la audiencia y pues ya las tenemos autorizadas por un juez”, declaró la sonorense.

La influencer relató que Masad Altamimi le ha hecho amenazas relacionadas con la difusión de material íntimo incluso durante su relación. “Había un tema donde él y yo cortábamos y luego regresábamos y siempre había esta amenaza de ‘voy a enseñar los videos’”, señaló Alejandra Tijerina.

Masad Altamimi en La Casa de los Famosos 2026 ı Foto: Especial

Agregó que la participación de Masad en La Casa de los Famosos México 2026 la motivó a actuar legalmente: “Él está en un programa donde va a tener mucha exposición y obviamente yo no quiero que él siga ni amenazándome con estos videos ni hablando cosas que no son verdad”.

En la misma entrevista, la abogada Alondra Matías explicó el alcance de las medidas: “Las medidas van enfocadas precisamente a que él deje de hablar de ella, porque como ustedes lo saben, en todos sus videos y los lives que ha realizado, ha estado manejando el tema de que él tiene videos y que los va a publicar”.

Añadió: “Justo por eso es que pedimos las medidas para que se resguarde la intimidad de la señorita Tijerina y evitar un daño mayor”.

El procedimiento continúa en curso, por lo que las autoridades aún no han emitido una resolución definitiva sobre el fondo del caso.

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