¿Alejandra Tijerina engañó a su novio con Rafael Nieves? Julia Gama la acusa en La Casa de los Famosos All Stars

Alejandra Tijerina es una de las nuevas habitantes de La Casa de los Famosos All Stars, quien se encuentra en el ojo de varios de los concursantes, quienes buscan que salga lo antes posible del reality show. Una de las personas que no muestran aprecio por la mexicana es Julia Gama, quien recientemente habló de como la modelo salió en el pasado con su ex, Rafael Nieves.

Cabe mencionar que Julia Gama y Rafael Nieves comenzaron una relación cuando estuvieron juntos en La Casa de los Famosos, pero su noviazgo terminó un tiempo después. Por su parte, Alejandra Tijerina habría mencionado que se encuentra en una relación con el influencer Masad desde hace varios meses.

¿Qué dijo Julia Gama de Rafael Nieves y Alejandra Tijerina?

La reina de belleza brasileña dejó claro desde el inicio que tenía un problema con la mexicana y ahora, contó que la mujer tuvo un romance de tres meses con su ex novio, después de que rompieron ellos.

"Dice que tiene 6 meses con este novio y hace tres estaba con Rafa. Estaba soltero podían hacer lo que sea, solo que no me cuadra los seis meses de ella siendo que hace tres meses estaba con él”, comentó Gama, con lo que puso en duda la fidelidad de la mujer a su novio Masad.

La brasileña aseguró que Rafa tenía todas las pruebas para confirmar su relación con Alejandra. Ante esto, Laura le pidió al actor para que compartiera esas evidencias.

Así respondió Rafa Nieves

El conductor decidió romper el silencio ante los rumores de una supuesta relación con la que la modelo mexicana habría traicionado a su novio durante una entrevista en el programa Hoy Día, donde se deslindó sobre las acusaciones de su ex.

“Nada, o sea sí conocí a otra gente y sí a Alejandra la conocí en ese momento que no hablaba con Julia y fuimos amigos nada más. No nada, nada formal”, comentó el actor. En ese sentido, Rafael Nieves resaltó que en ese momento él se encontraba soltero, por lo que en todo caso, estaba en su derecho de salir con alguien más.