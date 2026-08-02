Muere Vincent Pastore, actor de Los Soprano, a los 80 años

Vincent Pastore, un actor que interpretó a mafiosos y tipos duros, y era conocido principalmente por interpretar a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en “Los Soprano”, falleció. Tenía 80 años.

Bob McGowan, que gestionó a Pastore desde su etapa en “Los Soprano”, dijo a The Associated Press que se enteró de su muerte el sábado por otro cliente y actor del programa, Vincent Curatola.

Dijo que Pastore fue encontrado en su casa en la isla City de Nueva York tras no saber nada de él durante unos días.

McGowan dijo que había estado intentando contactar con Vincent Pastore sobre un posible trabajo. “Era el cliente más fiel y siempre donaba a la caridad”, dijo, “y era el tipo de persona que ayudaría a cualquiera, algo raro en mi negocio.”

Robert Attermann representó a Pastore durante más de 30 años, antes de su etapa en “Los Soprano”. Aunque Pastore será recordado como “Big Pussy”, fue mucho más, dijo Attermann en un correo electrónico a AP.

“Vinny fue una de las personas más amables y generosas que he conocido”, dijo Attermann. “Trataba a todos con calidez y respeto, nunca rechazando a un fan que quisiera una foto o un autógrafo. Realmente apreciaba a las personas que le apoyaban y siempre les hacían sentir valoradas.”

Attermann dijo que a Pastore le encantaba ser actor y sentía pasión por su oficio, mientras siempre animaba a los jóvenes actores, “tomándose el tiempo para ofrecer orientación y apoyo siempre que podía.”

Michael Imperioli, amigo y colaborador de toda la vida, dijo en Instagram que parecía que conocía a Pastore desde siempre.

“Trabajamos mucho juntos y viajamos por todo Estados Unidos, así como por Italia y Australia. Muchos buenos momentos. Muchas risas”, dijo Imperioli. “Vinny era un hermano de buen corazón que se preocupaba profundamente por su familia y amigos. Siempre le echaré de menos.”

Vincent Pastore apareció en películas que datan de los años 80, incluyendo papeles en grandes películas como “Goodfellas” y “Awakenings”, ambas en 1990.

A menudo interpretaba a gánsteres. Y fue uno de esos papeles por los que es más conocido: su etapa de 30 episodios como Bonpensiero, el amigo de Tony Soprano que se convierte en informante del FBI.

Vincent Pastore nació en el Bronx y creció en los suburbios de New Rochelle, Nueva York. Se alistó en la Marina durante la Guerra de Vietnam y más tarde asistió a la Universidad Pace, según su biografía en IMDb.

Le sobrevive su hija, Renee Pastore.

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