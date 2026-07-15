¿Quién era y de qué murió Elsa Aguirre, actriz del Cine de Oro mexicano?

Hay luto en el cine mexicano por la muerte de la actriz Elsa Aguirre, ícono del Cine de Oro, quien participó en reconocidas películas y compartió créditos con otras celebridades de la época como Pedro Infante.

La madrugada del 15 de julio la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer el deceso de la actriz a través de un mensaje en redes sociales.

¿De qué murió Elsa Aguirre?

Por el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte de Elsa Aguirre, sin embargo, se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento de su familia para revelar de qué murió.

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¿Quién era la actriz Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre, cuyo nombre completo es Elsa Irma Aguirre Juárez, nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua. Es hija del general Jesús Aguirre y de Emma Juárez. Su llegada al mundo del espectáculo ocurrió de manera temprana, ya que a los 14 años, mientras estudiaba la secundaria, obtuvo el triunfo en un certamen de belleza organizado por la productora CLASA Films Mundiales, experiencia que le abrió las puertas del cine.

Su primera aparición en la pantalla grande fue en El sexo fuerte, una comedia de ciencia ficción dirigida por Emilio Gómez Muriel, donde actuó junto a su hermana Alma Rosa Aguirre. El impulso definitivo a su carrera llegó poco después, cuando el director Julio Bracho la eligió como protagonista de Don Simón de Lira (1946), película en la que compartió créditos con Joaquín Pardavé.

A lo largo de su trayectoria construyó una filmografía cercana a las 50 películas, en las que incursionó en géneros como el drama, la comedia, el romance, la acción, el musical y la fantasía.

Elsa Aguirre ı Foto: Redes sociales

En Algo flota sobre el agua (1947), dirigida por Alfredo B. Crevenna, los compositores Zacarías Gómez Urquiza y Manuel Esperón escribieron especialmente para ella la canción Flor de azalea, que se convirtió en el tema principal de la cinta. Durante esos años trabajó con algunas de las máximas figuras de la Época de Oro del cine mexicano, entre ellas Jorge Negrete, Pedro Infante, Dolores del Río, Silvia Pinal, Ignacio López Tarso, Pedro Armendáriz, Cantinflas, Marga López, Julio Alemán, Joaquín Cordero y Mauricio Garcés.

Su carrera artística también se extendió a otros escenarios. Además de participar en programas de radio y realizar presentaciones en vivo y palenques, incursionó en la televisión con la telenovela Una mujer, al lado de Gustavo Rojo. Más adelante formó parte de producciones como Lo blanco y lo negro (1989), Acapulco, cuerpo y alma (1995-1996), Mujeres engañadas (1999) y Lo que es el amor (2001).

En su vida personal estuvo casada con Armando Rodríguez Morado, con quien tuvo a su único hijo, Hugo Aguirre, fallecido en 1996. Posteriormente contrajo matrimonio con el cineasta José Bolaños y con Rafael Estrada Valero. Paralelamente a su carrera artística, ha practicado yoga durante más de 50 años.

En reconocimiento a su legado dentro del cine mexicano, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó el Ariel de Oro en 2003 por su destacada trayectoria.

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