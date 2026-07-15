Muere la actriz Elsa Aguirre, ícono del Cine de Oro mexicano, a los 95 años

La reconocida actriz Elsa Aguirre, quien fue una de las grandes estrellas del Cine de Oro en México, murió a los 95 años, así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre.Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande. Algunas de sus películas fueron: ‘Cuidado con el amor’, ‘Lluvia roja’ y ‘La mujer que yo amé’”, se lee en la publicación en redes sociales.

La publicación conmocionó a los usuarios de Internet quienes inmediatamente empezaron a enviar mensajes de condolencias para la familia de la celebridad del cine mexicano.

“El rostro más bello del cine mexicano. Qepd”, “No se que decir, estoy sin habla, fue una de las grandes musas de mi abuelo Chano Urueta, protagonizó la película ‘La Perversa’”, “Una grande de la época de oro, siempre en el corazón de todos, QEPD”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

¿Quién era Elsa Aguirre?

Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua. Hija del general Jesús Aguirre y de Emma Juárez, desde muy joven mostró cualidades que la llevaron a destacar en el mundo del espectáculo. A los 14 años, cuando aún cursaba la secundaria, ganó un concurso de belleza organizado por la productora CLASA Films Mundiales, hecho que marcó el inicio de su camino hacia la actuación.

Su debut en el cine llegó con la comedia de ciencia ficción El sexo fuerte, dirigida por Emilio Gómez Muriel, donde compartió créditos con su hermana Alma Rosa Aguirre. Poco después, el director Julio Bracho le confió su primer papel protagónico en Don Simón de Lira (1946), película en la que actuó junto a Joaquín Pardavé y que consolidó su presencia en la industria cinematográfica.

Durante su trayectoria, Aguirre participó en alrededor de 50 películas, explorando géneros como la comedia, el drama, el romance, la acción, el musical y la fantasía. En Algo flota sobre el agua (1947), dirigida por Alfredo B. Crevenna, los compositores Zacarías Gómez Urquiza y Manuel Esperón crearon especialmente para ella la canción Flor de azalea, tema central de la cinta. Además, compartió pantalla con figuras emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, entre ellas Jorge Negrete, Pedro Infante, Dolores del Río, Silvia Pinal, Ignacio López Tarso, Pedro Armendáriz, Mario Moreno “Cantinflas”, Marga López, Julio Alemán, Joaquín Cordero y Mauricio Garcés.

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