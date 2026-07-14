¿Quién es Geraldine Mayer, la influencer denunciada por su hijo, quién es su marido y de qué vive?

La influencer de moda argentina, Geraldine Mayer, dio de qué hablar después de que su hijo Tomás la acusara de maltrato psicológico, algo que sorprendió a quienes conocían a la famosa por su aparente vida idílica junto a su marido y el resto de su familia.

Por más de una década, la mujer se dedicó a mostrar sus mejores looks, compras y viajes de lujo en redes sociales, además de su relación con su familia, incluyendo a su hijo Tomás Cataldi de 20 años, quien publicó un video en redes sociales donde revela la verdad sobre su madre.

Si podrían difundir este video estaría más que agradecido ya que es un video muy importante para mí. Muchas gracias.#argentina #difundir pic.twitter.com/rh7OJdgYSn — Tomas (@Taldyy) July 9, 2026

“Es influencer, es una persona que me hizo sufrir toda la vida y es una muy mala persona, no sé porqué le va bien”, señaló antes de dar detalles sobre lo que vivió con su madre. “Me trataba como si fuese una basura”, sentenció.

El muchacho narró que por la situación, enfrentó una crisis emocional profunda durante la adolescencia y dio a entender que trató de quitarse al vida. “Me decían que estaba loco, que me tenían que internar, que tenía que ir a un psiquiátrico. Me podrían haber preguntado si era feliz o cómo estaba”, relató.

¿Quién es Geraldine Mayer, su esposo y de qué vive?

Geraldine Mayer tiene 47 años de edad. Es originaria de Buenos Aires y cumplió años el 7 de julio de 1979. La bloguera y empresaria se especializa en tendencias, imagen y estilo. En los últimos años se radicó en Miami, desde donde continuó desarrollando su carrera como influencer junto a su esposo y su hija menor.

Los comentarios que le están dejando a Geraldine Mayer después del video del hijo: pic.twitter.com/dR3FBOJPlX — Anita 🍄 Uchū no usagi (@teconanita) July 10, 2026

Sobre su marido, es poco lo que se sabe, ya que su nombre se mantiene reservado a pesar de que era un participante activo en el contenido de su pareja. Sin embargo, su figura se menciona durante la narración de Tomás sobre el abuso que sufrió por parte de su madre.

En uno de los mensajes de texto compartidos, la influencer le reclama a su hijo que responda los mensajes argumentando: “Estoy en un ataque de nervios y tu papá también”.

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