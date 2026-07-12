José Said, ex de Marianne Gonzaga exhibe aterradores VIDEOS de la influencer

Pese a que Marianne Gonzaga fue sentenciada por las lesiones causadas a Valentina Gilabert en un intento de asesinato a inicios de 2025, muchas personas aún la defienden y creen en su historia, donde asegura que el padre de su hija, José Saíd, y la modelo “la llevaron al límite”.

Sin embargo, después de más de un año en silencio, José Said salió a dar su versión de lo ocurrido en su relación con la creadora de contenido, así como la actual crisis que enfrenta, pues menciona que lleva más de 250 días sin ver a su hija, Emma.

José Said se sincera sobre su relación con Marianne Gonzaga

A través de su cuenta de TikTok, donde no publicaba contenido hasta ahora, el joven publicó un reciente video que incluye aterradores momentos que vivió junto a Marianne Gonzaga y que demuestran que la agresión en contra de Valentina Gilabert no fue “un impulso único’, como llegó a mencionarse.

“Quiero que se sepa la verdad porque llevo más de 250 días sin saber nada de mi hija y les vengo a pedir ayuda”, expresó antes de comentar que dudó en publicar la evidencia para evitar que esto dañara a su hija en el futuro.

A través de un audio, el hombre muestra un video en el que ella misma admite que cortaron en noviembre del 2024, meses antes de que él conociera a Valentina, eliminando así las aseveraciones de Marianne, quien decía que su ex la había engañado con la modelo.

“Intentó apuñalarme” dijo antes de mostrar un video en el que se encuentran en una casa cuando Gonzaga va por un cuchillo y se va contra él, quien momentos antes le advertía que estaba transmitiendo en vivo.

En uno de los clips más impactantes, José muestra varias abolladuras y golpes de su auto, así como que tenía uno de los espejos flojos y dentro del auto, uno de los descansabrazos zafado.

Ella trata de entrar al carro, pero él no se lo permite y ella como respuesta golpea el teléfono. En otro momento, ambos rodean el carro mientras que ella intenta entrar y cuando se encuentran frente a la puerta del conductor, él la reta “a ver patea el coche” y ella responde “a ver” antes de jalar con fuerza el espejo para tratar de romperlo. Después, ella vuelve a golpear al joven.

José Said asegura que Marianne maltrata a su hija

José Saíd aseguró que Marianne utiliza a su hija Emma para monetizar y que él nunca ha estado de acuerdo con exhibir a la niña como lo hace su madre en redes sociales, “ningún bebé debería estar tan expuesto como mi hija”, señaló.

“Para mí, lo que está haciendo Marianne es una manera de usar a Emma a su favor, tanto como moneda de cambio como para hacerme daño”, comentó.

En ese sentido, mostró conversaciones con la joven en los que discuten sobre la bebé. Marianne le dice cosas como “críala tu, a ver si tanta paciencia”, “solo no te la daría para no darle el gusto a tu familia, sino créeme que te la regalo” y “nuestra p*** hija cul***”.

@josesaidb No soy la persona que mejor habla frente a una cámara, ni pretendo ser perfecto. Este video no lo hice para ganar una discusión ni para convencer a quienes ya tomaron una postura. Lo hice porque siento la responsabilidad de contar mi versión de los hechos. Todo lo que he hecho durante este tiempo ha tenido un mismo motivo: el amor que siento por mi hija y el deseo de protegerla. Ella siempre ha sido y siempre será mi prioridad. Sé que al publicar este video habrá personas que no estén de acuerdo conmigo, que me critiquen o incluso intenten desacreditarme. Lo entiendo. Aun así, prefiero asumir esas consecuencias antes que quedarme callado cuando considero que la verdad también merece ser escuchada. No les pido que me crean ciegamente. Solo les pido que vean el video completo, que escuchen con la mente abierta y que formen su propia opinión después de conocer todo el contexto. Si en algún momento es necesario volver a dar la cara para aclarar cualquier situación, lo haré. No porque disfrute la exposición pública, sino porque creo que mi hija merece que nunca deje de luchar por ella. Gracias a todas las personas que se tomen el tiempo de escuchar antes de juzgar. ♬ sonido original - jose becerril said

También mostró otro clip en el que se escucha a Emma llorar y un golpe. Según describe, la mamá de la joven pregunta si tiene gotas para los cólicos de la niña y ella responde “ay no ya, le partí la madre, ya”.

“Emma no ha estado al cuidado de Marianne desde un par de meses, lo cual me tiene bastante preocupado”, apuntó, confirmando la información de que Marianne estaría evadiendo la justicia para no entregar a la niña. En ese sentido, pidió ayuda para localizar a la menor.

José Said agregó fotos en las que señalaba como Marianne Gonzaga “fumaba en el embarazo” y se iba de fiesta aún teniendo bajo su cuidado a Emma en fines de semana. Mencionó que además ha dicho muchas mentiras sobre la situación y envió un mensaje a su hija en el que aseguró que él desea una vida plena para ella.

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