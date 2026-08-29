Fans homenajean a Tupac Shakur mientras el juicio por su asesinato se acerca al final

Fans de Tupac Shakur se reúnen en la calle que lleva el nombre del cantante, en Oakland, California, en 2023

Shardae Williams se despertó recientemente con alguien poniendo a todo volumen “Shed So Many Tears” de Tupac Shakur, mientras pasaban en coche junto a su casa. Últimamente en el trabajo o mientras hacía recados, ha visto a gente con camisetas de Shakur. La presencia de la difunta rapera está en todas partes desde que comenzó el juicio de Las Vegas, dice, calificándolo de una señal esperanzadora de que las respuestas están llegando en la muerte de su artista favorito.

“Su espíritu quiere que esto salga a la luz y que haga justicia”, dijo Williams.

Casi 30 años después de la muerte de Shakur, el juicio de la única persona acusada de su asesinato ha atraído a los fans de vuelta a una pérdida que muchos de ellos nunca dejaron de cargar. Para ellos, el caso no solo ofrece a la persona que podría ser responsable de la muerte de Shakur, sino también una oportunidad de resolución tras décadas manteniendo viva su música, mensaje y memoria.

El exlíder de una banda callejera del sur de California, Duane “Keffe D” Davis, se ha declarado no culpable de orquestar el tiroteo desde un coche en Las Vegas.

Tupac en 1996 y Keffe D en 202, durante juicio ı Foto: AP

Tras su muerte en 1996, Shakur y su influencia vivieron a través de los fans y la cultura pop. Recibió una estrella póstuma en 2023 en el Paseo de la Fama de Hollywood, una calle que lleva su nombre en Oakland, California, y será un personaje en el próximo videojuego de aventuras “Stranger than Heaven.”

Los fans ven a Shakur como un revolucionario

No existe ningún memorial oficial a Tupac Shakur donde fue disparado en el Strip de Las Vegas el 7 de septiembre de 1996. Pero los visitantes se detienen en la intersección y los aficionados se reúnen regularmente en su cumpleaños, el 16 de junio, añadiendo mensajes a un poste de luz cubierto de recuerdos, como “RIP King”, “Tupac 4 Life” y “Gone but never forgotten”.

Dejan globos, tarta o su tipo favorito de brandy, Hennessy. En una franja de hormigón cercana, alguien pintó una rosa con la frase “la rosa que creció del hormigón”, en referencia al libro póstumo de poesía de Shakur.

Julie Hardy, residente de Atlanta, ha asistido al memorial tres veces en el cumpleaños de Shakur para rendir homenaje. “A la gente todavía le importa, y él no ha sido olvidado”, dijo Hardy, de 56 años.

Para fans como Hardy, Shakur es mucho más que un rapero. Hardy categorizó a Shakur, hijo de un Pantera Negra, entre activistas negros como Malcolm X, Marcus Garvey y Martin Luther King Jr. porque escribió sobre la “revolución” y los altibajos que enfrenta la comunidad negra, dijo.

La filosofía de Shakur, que él llamó T.H.U.G. L.I.F.E, que significaba “el odio que le das a los bebés pequeños que se f—s a todos”, pedía la elevación de las comunidades marginadas y exigía rendición de cuentas a los sistemas que oprimían a los negros y a la juventud.

Arrestan a presunto implicado en el asesinato de Tupac Shakur ı Foto: larazondemexico

El legado de Shakur continúa

Williams, residente de Carolina del Norte, gestiona una página de fans de Facebook de Shakur llamada All Eyez on Pac que cuenta con más de 25 mil seguidores.

La mujer de 38 años ha amado a Shakur desde que vio “Poetic Justice”, la película de 1993 protagonizada por Shakur como cartero y Janet Jackson como una peluquera afligida. Una de las primeras canciones de Shakur que escuchó fue “Dear Mama”, y dijo que le conmovió el profundo amor de Shakur por su madre, Afeni Shakur.

Ella veía a Tupac Shakur como una persona dulce y de buen corazón que era incomprendida. Shakur no era perfecto. Fue condenado por agresión sexual y absuelto de cargos más graves en un caso de abuso sexual en 1994. Fue condenado a penas de 18 meses a más de 4 años de prisión, pero cumplió casi ocho meses antes de ser liberado. Pero Shakur era humano, dijo Williams.

Algunos fans que se sentaron en la sala durante el juicio aún no creen que Shakur muriera, ya que creen que fingió su propia muerte y vive en Cuba.

Williams dijo que estaba en negación cuando vio por primera vez las fotos de la autopsia de Shakur, pero tristemente se dio cuenta de que él se había ido

“Querría justicia”, dijo ella. “Querría mantener vivo su nombre y legado.”

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