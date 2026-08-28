Mi Hermana Es De Otro Nivel, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Mi Hermana Es De Otro Nivel es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que es maltratada porque no conocen su verdadero poder.

¿De qué trata Mi Hermana Es De Otro Nivel?

Mi Hermana Es De Otro Nivel sigue la historia de Elena, la primera General del Norte que tras finalizar una misión, asiste al banquete de compromiso de su hermana menor, Ana.

Debido a que lleva puesto su uniforme de limpiadora, es menospreciada por otros. Ana, sin pensarlo, defiende a Elena, mostrando el fuerte vínculo entre las hermanas.

Elena enfrenta y desmiente a la familia del prometido de Ana, presentándole a Luis, un hombre de calidad, como nuevo novio. Posteriormente, ellas se encuentran con sus padres, quienes las abandonaron por el prejuicio hacia las mujeres.

Es entonces que Elena decide vengarse en el cumpleaños de Ana, haciendo que sus padres se arrepientan de haberlas dejado.

¿Dónde ver Mi Hermana Es De Otro Nivel?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la aplicación de GoodShort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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