Landau reconoce beneficios de colaboración México - EU y pide que no se olviden pese a ‘drama político’

Un día después de haber escrito un misterioso mensaje que fue interpretado como una advertencia a políticos de México, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, escribió una nueva comunicación, ahora reconociendo los beneficios de la colaboración entre ambos países.

A través de sus redes sociales, Landau escribió un mensaje en donde destacó que México y Estados Unidos prosperan cuando “cooperamos en un espíritu de respeto mutuo”, y pidió no olvidar este “punto fundamental” pese al “estallido de drama político”.

Christopher Landau, en una fotografía tomada en 2021. ı Foto: Wikimedia

“…ambos países prosperan cuando cooperamos en un espíritu de respeto mutuo en temas críticos como la seguridad, la migración y el comercio. No debemos permitir que el ocasional estallido de drama político nos distraiga de este punto fundamental”, escribió el funcionario estadounidense en sus redes sociales.

Christopher Landau acompañó su mensaje con una fotografía de un ejemplar de mariposa monarca posada sobre una flor, en referencia a que en esta temporada inicia la migración de este animal desde el norte del continente (Estados Unidos y Canadá) hacia México.

Lo anterior, dijo el subsecretario de Estado, es un “buen recordatorio de la relación duradera y simbiótica entre Estados Unidos y México”. Incluso, recordó que, cuando fue Embajador de EU en México (2019 a 2021) visitó en diversas ocasiones los bosques donde se resguarda esta especie.

The monarch butterflies have arrived for the season—a good reminder of the enduring and symbiotic relationship between the US and Mexico. During my tenure as US Ambassador there, I was blessed to visit the forests where the ancestors of this butterfly wintered. As @POTUS… pic.twitter.com/KnJ5ObxMba — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) August 15, 2026

“Las mariposas monarca han llegado para la temporada, un buen recordatorio de la relación duradera y simbiótica entre Estados Unidos y México. Durante mi mandato como Embajador de Estados Unidos allí, tuve la bendición de visitar los bosques donde los ancestros de esta mariposa pasaban el invierno”, escribió Landau.

El mensaje del subsecretario de Estado de Estados Unidos ocurre un día después de que publicara una misteriosa imagen que fue interpretada como un mensaje de advertencia a políticos mexicanos.

“¿Estás disfrutando el espectáculo? Te gustará la siguiente parte”: el misterioso mensaje de Landau

El viernes, Christopher Landau publicó en sus redes sociales un misterioso mensaje: una fotografía suya en primer plano con el texto: “¿Estás disfrutando del espectáculo? Sírvete más palomitas, porque te gustará la siguiente parte”.

El mensaje fue publicado en respuesta a una publicación en X de un perfil paródico llamado “El Quitavisas”, que termina con la leyenda: “Las visas serán revocadas sin previo aviso” .

Asimismo, Landau posteó su mensaje un día después de que el político mexicano Andrés Manuel López Beltrán anunciara que su permiso para entrar a Estados Unidos fue revocado.

Por lo anterior, el mensaje de Landau fue interpretado como una advertencia de que seguirán las cancelaciones de visas o acciones más contundentes de Estados Unidos para con México.

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