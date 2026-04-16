‘Eliminar a un capo no soluciona el problema en México’: Christopher Landau

El subsecretario de Estado estadounidense en imagen de archivo.

El titular de la Subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó en un foro organizado por Meridian International Center y la US-Mexico Foundation que eliminar líderes del narcotráfico no resuelve el problema de fondo en México.

Durante su intervención, Christopher Landau puso en duda la eficacia de las estrategias centradas en capturas de alto perfil.

“Queremos asegurarnos de que los cabecillas y narcotraficantes no vivan con impunidad en México. Pero no me hago ilusiones de que eliminar a un capo de la droga en particular vaya a solucionar el problema mágicamente”, declaró Christopher Landau.

A partir de esa postura, Christopher Landau explicó que las organizaciones criminales mantenían su capacidad operativa pese a los golpes dirigidos contra sus cúpulas. Según expuso, estas estructuras contaban con relevos y mecanismos internos que les permitían adaptarse con rapidez.

En ese mismo sentido, Christopher Landau cuestionó la narrativa que presenta la caída de un líder como una solución definitiva. “A veces la gente tiene una especie de pensamiento mágico… matas a un tipo malo, ganas y te vas a casa”, afirmó, al describir una visión simplificada del combate al crimen organizado.

Christopher Landau también planteó que el fenómeno del narcotráfico requería un enfoque más amplio, que incluyera factores estructurales y no solo acciones de carácter punitivo.

Desde su perspectiva, limitar la estrategia a objetivos de alto perfil dejaba intactas las condiciones que permiten la continuidad de estas redes.

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FGR