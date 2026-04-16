Recortan 50% el aguinaldo de pensionados: ¿Qué aprobó la SCJN realmente?

Durante este año han surgido diversas versiones en las que se asegura que la SCJN aprobó un recorte del 50 por ciento en el aguinaldo de las personas pensionadas para este 2026.

La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que se hará un recorte equivalente al 50 por ciento de los días de aguinaldo de las y los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Debido a esto, las y los pensionados del ISSSTE únicamente recibirán 30 de los 60 días de aguinaldo; pero este fallo, que no constituye una violación al derecho a la seguridad social, no aplicará para todos.

De acuerdo con la SCJN este fallo evita futuras presiones presupuestales que puedan comprometer la sostenibilidad de las pensiones, por lo que el objetivo de esta resolución es preservar los derechos de quienes formen parte del sistema de pensiones del ISSSTE.

Recortes pensiones ISSSTE ı Foto: Especial

¿A quiénes aplica el recorte de aguinaldo de la pensión ISSSTE?

Esta resolución no aplicará para las personas que ya cuentan con 60 días de aguinaldo, pues solamente fue avalada para el artículo 74 de la ley del ISSSTE en Zacatecas.

Esto quiere decir que las personas que estaban pensionadas antes de que se avalara este fallo conservarán el aguinaldo de 60 días, y que el recorte únicamente será aplicado para quienes se jubilen después de que esta resolución entre en vigor.

Pese a que esta resolución únicamente será aplicada en Zacatecas, se apunta a que esto podría marcar un precedente para que se coomience a tomar esta medida en otras entidades que se encuentren en la misma situación con sus sistemas de pensiones.

Esta reducción en las pensiones se aplicará directamente a las siguientes modalidades de jubilación del ISSSTE:

Pensión por cesantía en edad avanzada

Pensión por incapacidad permanente

Pensión por invalidez

Pensión por vejez

Pensión ISSSTE 2026 ı Foto: Especial

Conocer esta información permite que las personas de Zacatecas que se jubilen después de que este fallo entre en vigor puedan comenzar ajustar sus presupuestos familiares y tomar las medidas necesarias.

Es muy importante que las personas que se jubilaron antes de que esta resolución fuera aprobada corroboren que el pago de su aguinaldo es el correspondiente a 60 días, y en caso de percibir algún recorte, pueden interponer una aclaración con las autoridades correspondientes.

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