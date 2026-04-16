Cumbre en España no es ‘anti-Trump’, es reunión por la paz, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la cumbre a la que asistirá a España tenga como objetivo hacer posicionamientos en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino más bien será para evocar a la paz, en medio de las controversias globales que se enfrentan.

“Entonces, no es una reunión anti-Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz. Una reunión por la paz en el mundo. Que es distinto. Entonces, vamos en un sentido muy positivo”, aseguró.

Explicó que con motivo de esta cumbre se llevarán a cabo dos reuniones, en donde una contará con la asistencia de movimientos progresistas, a donde acudirán representantes de distintos países.

Explicó que a esto acudirá la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, pero no por el cargo que ocupa dentro de la administración mexicana, sino por su experiencia en materia ambiental.

Alicia Bárcena, titular de la Semarnat ı Foto: Especial

“Hay dos reuniones en Barcelona, una reunión que es de movimientos progresistas, a la que van representantes de distintos países del mundo y ahí también van algunos jefes de estado. A esa reunión yo no voy a participar, participa Alicia Bárcena”, dijo.

Recordó que la reunión a la que sí acudirá será sólo entre jefes de estado y contará con la presencia de Brasil, Colombia, Uruguay y representantes de la Unión Europea y Sudáfrica.

Sheinbaum Pardo comentó que, a pesar de que hay situaciones en las que no se coincide con Donald Trump, porque se considera incorrectas sus decisiones, se mantiene el respeto.

“Primero el respeto y la coordinación que hay con el gobierno de Estados Unidos, siempre defendiendo nuestra soberanía. Y nosotros, al presidente Trump como presidente de los Estados Unidos lo respetamos. Hay decisiones que toma él que nosotros consideramos que no son correctas, pero eso es otra cosa. Entonces no es una reunión anti-Trump ni mucho menos”, dijo.

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LMCT