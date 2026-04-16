Sheinbaum recibe cartas credenciales de 5 embajadores y destaca apertura de México al mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum, afirmo que “México está hermanado con los pueblos del mundo”, al anunciar la recepción de cartas credenciales de nuevos embajadores acreditados en el país, en un acto que refuerza la política exterior basada en la fraternidad, el respeto y la cooperación internacional.

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria subrayó que México mantiene una postura de apertura hacia la comunidad internacional.

“Le damos la bienvenida a sus representaciones en nuestro país”, expresó, al destacar la importancia del diálogo diplomático en un contexto global marcado por desafíos compartidos.

Durante la ceremonia protocolaria, el gobierno mexicano recibió a Amr Abdelazim Elsayed Rifai, embajador de la República Árabe de Egipto; Franciscus De Salles Toferry Primanda Soetikno, representante de la República de Indonesia; André Max Adriaan Driessen, embajador del Reino de los Países Bajos; y Pedro Abecasis de Andrada da Costa Pereira, representante de la República Portuguesa.

México está hermanado con los pueblos del mundo. Le damos la bienvenida a sus representaciones en nuestro país. Con ese pensamiento de fraternidad recibimos las cartas credenciales de los embajadores de la República Árabe de Egipto, Amr Abdelazim Elsayed Rifai; República de… pic.twitter.com/lh9t3GZwG1 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 16, 2026

Asimismo, la presidenta informó que también se recibieron las cartas credenciales de Eugenio Martínez Enríquez, embajador de la República de Cuba, al destacar la relación histórica entre ambas naciones.

“Al pueblo de Cuba y de México nos une una larga historia de hermandad y solidaridad”, señaló.

También recibimos las cartas credenciales del embajador de la República de Cuba, Eugenio Martínez Enriquez. Al pueblo de Cuba y de México nos une una larga historia de hermandad y solidaridad. pic.twitter.com/hyzbsT9epl — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 16, 2026

La entrega de cartas credenciales es un acto formal en el ámbito de la diplomacia internacional mediante el cual los representantes extranjeros son reconocidos oficialmente por el Estado receptor, lo que les permite ejercer sus funciones como enlaces entre gobiernos y fortalecer las relaciones bilaterales.

El mensaje de Sheinbaum pone énfasis en una visión de política exterior que privilegia la cooperación entre naciones y el entendimiento mutuo. Bajo este enfoque, México busca consolidar vínculos estratégicos no solo en el terreno político, sino también en áreas como comercio, inversión, desarrollo sostenible, cultura y educación.

Destacó que la llegada de nuevos embajadores abre la puerta a una etapa de mayor dinamismo en la relación con estos países, particularmente en un momento en que México busca diversificar sus alianzas internacionales y ampliar su presencia en distintos bloques económicos y regiones del mundo.

Con este acto, el gobierno federal reafirma su compromiso de mantener una diplomacia activa, alineada con principios de no intervención, respeto a la soberanía y cooperación internacional.

La frase “México está hermanado con los pueblos del mundo” sintetiza, en ese sentido, una narrativa que busca proyectar al país como un actor abierto al diálogo y a la colaboración global.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL