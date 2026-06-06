Morena arranca asambleas nacionales este fin de semana: convoca a 2 mil 600 militantes en el país

Morena anunció el inicio de una movilización nacional que contempla la realización de 2 mil 600 asambleas informativas en todo el país, con el objetivo de promover la defensa de la transformación y la soberanía nacional, de acuerdo con un comunicado difundido por la dirigencia del partido.

La estrategia comenzará este fin de semana con las primeras 55 asambleas y se extenderá durante los meses de junio, julio y agosto en plazas públicas de distintas entidades del país.

Según la información emitida por Morena este 6 de junio, las primeras actividades se llevarán a cabo los días sábado 6 y domingo 7 de junio en 31 estados de la República.

La única excepción será Coahuila, donde no se realizarán eventos debido a la veda electoral vigente.

El partido explicó que las asambleas estarán abiertas al público y tendrán como propósito generar espacios de diálogo sobre la situación nacional, así como informar sobre los avances del proyecto de transformación impulsado por el gobierno federal.

📃 El Partido Morena comparte la siguiente Tarjeta Informativa:



Inicio de Asambleas Informativas en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional



- En atención al llamado de nuestra Presidenta @Claudiashein, este fin de semana iniciarán las 2 mil 600 asambleas en todo el… pic.twitter.com/as8611LEzT — Morena (@PartidoMorenaMx) June 6, 2026

Morena vincula la estrategia con llamado de Claudia Sheinbaum

En el documento, Morena señala que estas acciones responden al llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la participación ciudadana en espacios públicos.

La dirigencia encabezada por Ariadna Montiel Reyes indicó que la militancia ha sido convocada a acudir a plazas públicas y participar en actividades de difusión informativa.

“Este fin de semana iniciarán las 2 mil 600 asambleas informativas anunciadas por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes”, señala el comunicado.

Morena informó que el despliegue territorial se desarrollará a lo largo de tres meses con la meta de realizar al menos una asamblea en cada municipio del país.

En las localidades con mayor población, los encuentros serán organizados por distritos electorales para ampliar su alcance.

La fuerza política señaló que esta movilización forma parte de una estrategia nacional para fortalecer el contacto con la ciudadanía y respaldar las acciones del gobierno federal en temas relacionados con la transformación del país y la defensa de la soberanía nacional.

Con ello, Morena pondrá en marcha una de las mayores jornadas de organización territorial anunciadas por el partido desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, con actividades programadas en prácticamente todo el territorio nacional durante el verano de 2026.

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MSL