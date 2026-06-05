Pide CSP sustentar las denuncias contra la 4T

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las acusaciones que buscan relacionar a la Cuarta Transformación (4T) y a su administración con el crimen organizado forman parte de una ofensiva política impulsada por sectores de la oposición y grupos de ultraderecha tanto en México como en Estados Unidos, para intentar influir en asuntos internos del país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal enfatizó que cualquier señalamiento contra servidores públicos debe sustentarse en pruebas y ser investigado por las autoridades mexicanas competentes.

“Hay que confiar en las instituciones mexicanas. Si existe una denuncia con pruebas, que se investigue y se actúe. Pero no podemos aceptar que desde el extranjero se pretenda decidir quién gobierna México y quién no”, sostuvo.

TE RECOMENDAMOS: Escalan presiones Docentes toman casetas y cruces fronterizos tras 4 días de huelga

Como antecedente, recordó el caso del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en el aeropuerto de los Ángeles por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 2020 y posteriormente repatriado a México.

La mandataria señaló que, tras la revisión del expediente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), se concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses.

Además, Sheinbaum Pardo rechazó fracturas y divisiones al interior de Morena. “¿Quién gobierna en México? Esa es la pregunta de fondo. Lo que está en discusión es si las decisiones sobre nuestro país las toma el pueblo de México o pretenden tomarlas agencias e instituciones extranjeras”, señaló.

También afirmó que el debate actual trasciende coyunturas políticas y tendrá consecuencias para las próximas generaciones. “Lo que hagamos hoy va a impactar a esta generación y a las que vienen. Es un asunto de trascendencia nacional. La pregunta es quién decide el futuro de México: las agencias extranjeras o el pueblo de México”, dijo.

La jefa del Ejecutivo se refirió a la carta difundida en redes sociales por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que manifestó su respaldo a la actual administración ante los cuestionamientos y críticas que ha enfrentado en las últimas semanas.

Agradeció públicamente el respaldo del exmandatario e insistió en que su mensaje responde a una ofensiva política y mediática que, afirmó, busca debilitar a la Cuarta Transformación y abrir la puerta a la injerencia extranjera en los asuntos internos del país.

“Esto tiene que ver con lo que hemos estado diciendo desde hace más de un mes”, señaló al relacionar el mensaje del exmandatario con una serie de acontecimientos recientes, entre ellos lo ocurrido en Chihuahua y la solicitud de detención con fines de extradición presentada por autoridades estadounidenses contra 10 ciudadanos mexicanos, incluidos funcionarios electos y en funciones.

La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que, a partir de estos hechos, se desató una campaña mediática y política para instalar la narrativa de un supuesto “narcopartido” o “narcogobierno”.

“Prácticamente todos los medios de comunicación, con sus excepciones, empiezan a decir: narcopartido, narcogobierno. Esto viene, desde mi punto de vista, de los sectores más de derecha y de la ultraderecha en Estados Unidos, vinculados con una parte de su gobierno, que quieren utilizar a México como parte de su retórica rumbo a las elecciones de noviembre de 2026 y aliarse con la ultraderecha mexicana hacia el proceso electoral de 2027”, afirmó.

También coincidió con la advertencia planteada por López Obrador en su carta respecto a presuntas prácticas intervencionistas provenientes de algunos sectores políticos de EU. Sin embargo, diferenció estas acciones de la relación institucional que mantiene con la administración estadounidense y particularmente con el presidente Donald Trump.

Asimismo, la mandataria aseguró que durante las conversaciones telefónicas que ha sostenido con el mandatario estadounidense ha prevalecido una relación de respeto mutuo. “Cada vez que hablamos ha sido muy respetuoso. Hay temas en los que no estamos de acuerdo y se lo digo abiertamente, pero siempre ha existido respeto hacia México y hacia nuestra soberanía”, afirmó.

Asimismo, destacó declaraciones recientes del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien reconoció los avances de la cooperación bilateral en materia de seguridad y expresó respeto por la soberanía mexicana.

Niegan aviso por retiro de visas

Por Elizabeth Hernández

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó que exista comunicación oficial o extraoficial del gobierno de Estados Unidos sobre un presunto retiro de visas a gobernadores mexicanos, entre ellos los mandatarios de Sonora y Tamaulipas.

El canciller Roberto Velasco respondió al tema durante la conferencia conjunta con el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, tras la tercera sesión plenaria de la Comisión Binacional México-Alemania.

Ante cuestionamientos sobre reportes vinculados con visas estadounidenses, Velasco Álvarez aseguró que la dependencia mexicana no ha recibido notificación alguna. “No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto ni extraoficial”, declaró.

Sobre el diálogo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el funcionario sostuvo que la relación entre ambos equipos tiene un contacto constante. “Tenemos una comunicación casi cotidiana, no sólo con él, también aquí nuestro equipo trabaja cotidianamente con el suyo”, dijo.

El representante mexicano añadió que la Cancillería mantiene contacto cercano con el Departamento de Estado.