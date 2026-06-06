Sheinbaum consolida Jóvenes Construyendo el Futuro con 3.5 millones de beneficiarios

En Xalapa, Veracruz, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la asamblea del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual, de 2019 a 2026, suma más de 3.5 millones de beneficiarios en todo el país a quienes se les ha otorgado el derecho a un empleo digno, como parte de la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

“Este Programa tiene ese objetivo, que tengan al menos un año de experiencia. ¿Se lo decimos al empleador? No, el gobierno da el primer año, y le llamamos ‘aprendices’ para que puedan decir: ‘yo estuve en Jóvenes Construyendo el Futuro, tengo un año de experiencia, trabajé en esto’; o que la misma empresa donde trabajan o el lugar donde trabajan diga: ‘oye, este joven se tiene que quedar trabajando con nosotros’, ‘esta joven se tiene que quedar trabajando con nosotros’.

“De lo que se ha hecho ya en ocho años, pues ese año de experiencia a los jóvenes les ha permitido encontrar de mejor manera un empleo. Entonces es muy distinto a los gobiernos de antes, a los gobiernos que le decían al joven ‘rechazado’, o que hacían creer al joven que era su culpa no estudiar o no trabajar. No, no es culpa del joven, es culpa de un gobierno que no generó las condiciones para que eso ocurriera. ¿Es suficiente el tiempo que llevamos? No, hay que seguir. Lo que no podemos es echarnos para atrás, porque México empezó a cambiar en el 2018 a un país distinto, que toma en cuenta la dignidad de todas y de todos los mexicanos. Y esa es mi visión como Presidenta, poderle dar a los jóvenes, no oportunidades, porque no son oportunidades, son accesos a derechos: Porque el acceso a la educación es un derecho. El acceso a la salud es un derecho. El acceso al empleo digno es un derecho. El acceso a un buen salario es un derecho”, afirmó.

Ante las y los jóvenes reunidos en el Museo Kaná, la Jefa del Ejecutivo Federal recordó que cuando fue estudiante de preparatoria participó en el movimiento estudiantil contra rechazados y más tarde, en la educación superior, para evitar el cobro de cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por lo que hoy, desde la Presidencia de la República, lucha por las mismas causas: garantizar el derecho a la educación y a un empleo digno.

Destacó que el Gobierno de México trabaja en la creación de 200 mil nuevos espacios para Educación Media Superior y 330 mil nuevos espacios de Educación Superior a través de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), las Universidades Benito Juárez y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez Domínguez, puntualizó que las y los jóvenes que forman parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un apoyo mensual equivalente al salario mínimo, con seguridad social y suman más de 170 mil millones de pesos invertidos de 2019 a 2026 en beneficio de 3.5 millones de jóvenes.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, agradeció la visita de la Jefa del Ejecutivo Federal para supervisar el avance de la transformación en la entidad y reconoció a Jóvenes Construyendo el Futuro como uno de los programas más importantes de la Cuarta Transformación, el cual atiende, cuida e impulsa a los jóvenes mexicanos.

El beneficiario del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Diego Armando Gallardo Castillo, agradeció a la mandataria por dar continuidad a este programa que ha representado crecimiento profesional y un soporte económico como trabajador de las artes escénicas.

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