Tabasqueños apuntados

Y fue muy comentada, nos dicen, la foto que publicaron el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, y el hermano de la Miss Universo Fátima Bosch, Bernardo Bosch, ambos ya bien apuntados para competir en el próximo proceso electoral en su natal Tabasco. Aunque no hubo más que la imagen de ambos difundida en redes y medios, nos señalan que en tiempos en los que muchos en Morena andan bien adelantados para expresar sus intenciones de aparecer en las boletas el próximo año, hasta una inocente pose para el recuerdo puede interpretarse como un acelere rumbo a las definiciones. Según lo difundido en medios locales, estos dos personajes, que buscan diputaciones federales por su estado, se reunieron “para hablar de la unidad de su movimiento”. Nos señalan también que el encuentro prácticamente se coloca como un preámbulo de lo que ocurrirá dentro de menos de 15 días, cuando el partido guinda comience a recibir formalmente los registros de aspirantes a diputaciones federales. Ahí el dato.