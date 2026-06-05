‘La mejor escuela es la pública’: Sheinbaum reivindica al magisterio y las becas universales

La presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó el papel de las maestras y maestros como el principal pilar de la educación en México y rechazó la idea de que las escuelas privadas sean superiores a las públicas, al asegurar que la calidad educativa del país descansa en el trabajo del magisterio nacional.

Durante la entrega de apoyos para útiles y uniformes escolares de la beca Rita Cetina en Minatitlán, Veracruz, con una inversión de 9 mil 400 millones de pesos, la mandataria también defendió la universalidad de las becas para estudiantes de educación básica y llamó a reconocer la contribución histórica de las mujeres mexicanas.

Ante madres, padres de familia y estudiantes, Sheinbaum sostuvo que existe la creencia de que las escuelas particulares ofrecen una mejor educación, pero afirmó que esa percepción es equivocada.

“Ya ven que nos dicen: ‘Son mejores las escuelas privadas, las particulares’. ¿Han oído eso? Pues es falso. La mejor escuela es la escuela pública”, expresó.

Beca Rita Cetina. Minatitlán, Veracruz https://t.co/NpO8OZvJuo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 5, 2026

La mandataria atribuyó esa fortaleza al trabajo de las y los docentes del país. “¿Y saben por qué? Por las maestras y los maestros. Por el magisterio nacional, que dedica su vida a educar a las niñas y a los niños”, afirmó.

Durante el evento, recordó que su administración ya garantiza becas para estudiantes de preparatoria a través de la beca Benito Juárez y para alumnos de secundaria mediante la beca Rita Cetina, mientras que ahora se entrega el apoyo para útiles y uniformes escolares a estudiantes de primaria.

Sheinbaum explicó que el programa lleva el nombre de Rita Cetina, una maestra yucateca del siglo XIX que impulsó el acceso de las mujeres a la educación y defendió sus derechos.

“Las niñas son iguales que los niños, también tienen que ir a la escuela igual que los niños”, señaló al recordar la lucha de la educadora.

La presidenta destacó que, como la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República, busca reconocer a las mujeres que contribuyeron a la construcción del país.

“Ahora es tiempo de mujeres, también de hombres, pero es tiempo de mujeres. Porque por primera vez hay una mujer presidenta”, dijo.

Asimismo, mencionó a figuras como Elvia Carrillo Puerto, Margarita Maza, Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, y alentó a las niñas presentes a perseguir sus metas.

“Nunca piensen que por ser mujer no pueden cumplir sus sueños. Las mujeres y los hombres podemos ser lo que queramos ser”, expresó.

En otro momento de su discurso, defendió la entrega universal de becas y rechazó que los apoyos educativos deban condicionarse al desempeño académico.

“No se puede evaluar igual a todas las niñas y los niños. Hay niños que no llegaron desayunados a la escuela, pues cómo les vamos a pedir lo mismo que quien llegó desayunado”, argumentó.

Por ello, sostuvo que los apoyos deben entregarse sin distinción. “Todos parejitos, todos igualitos, la beca es universal para todas las niñas y niños que estudian en primaria pública”, afirmó.

Al concluir su intervención, agradeció a madres y padres de familia por el esfuerzo que realizan para sacar adelante a sus hijos y llamó a fortalecer valores como el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la escuela y al país.

“No olvidemos nunca que ser mexicano es un orgullo, ser mexicana es un orgullo, que siempre hay que defender a nuestro país en cualquier circunstancia”, concluyó.

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MSL