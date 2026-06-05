Sheinbaum destina 190 mil mdp a Veracruz para petroquímica y obras

Desde Coatzacoalcos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión histórica de 190 mil millones de pesos (mdp) hacia el 2030 para la recuperación y reactivación de la industria petroquímica y fertilizantes en el estado, así como para obras en materia de infraestructura carretera, de agua y de salud a través del IMSS Bienestar, lo que se suma a los cerca de 79 mil mdp que se destinan a los Programas para el Bienestar en la entidad.

“Es una inversión en Veracruz de alrededor de 190 mil millones de pesos en el sexenio, incluye la inversión en petroquímica y fertilizantes, la inversión en carreteras y la inversión en agua potable, plantas de tratamiento, recuperación de ríos y también la inversión en salud. Nos faltaría la inversión en educación, que también estamos desarrollando, y por supuesto la inversión en Programas de Bienestar, que alcanza en un año, inversión de cerca de 79 mil millones de pesos. Entonces como ven es una inversión histórica para Veracruz, queremos mucho a la gobernadora y también, obviamente al pueblo de Veracruz”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en Astilleros de Marina Coatzacoalcos.

Sobre la recuperación de la petroquímica, la Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que el objetivo es que se reactive con la producción nacional de gas y condensados a través de inversión pública y de inversión mixta, bajo un esquema en el que no se cedan las concesiones al sector privado.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, recordó que, como parte del fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), una de las líneas estratégicas para incrementar la soberanía energética y la autosuficiencia alimentaria es la recuperación de la petroquímica y la producción de fertilizantes en Veracruz.

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, puntualizó que para la recuperación de la petroquímica se contempla un Plan Integral con una inversión mixta de 93 mil mdp entre 2026 y 2030 para aumentar a 849 mil toneladas anuales la producción nacional de petroquímicos y a más de 4 millones de fertilizantes. Para ello, informó se impulsan proyectos de rehabilitación de la infraestructura existente y la construcción de nuevos complejos:

Proyecto Etano-Etileno: Para polietilenos, óxido de etileno y glicoles. Con una inversión de 30 mil mdp para la rehabilitación de cinco plantas en los Complejos Cangrejera y Morelos , generarán 6 mil 296 empleos directos y 18 mil 889 indirectos , y se espera una producción anual de 520 mil toneladas .

Proyecto Aromáticos: para aromina, benceno, tolueno, xilenos, hexano, heptano, con una inversión de 11 mil mdp para la rehabilitación de ocho plantas, la optimización de procesos y equipos en el Complejo Cangrejera , generará 2 mil empleos directos y 6 mil indirectos ; se estima una producción cada año de 329 mil toneladas .

Proyecto Amoniaco: Con una inversión de 13 mil mdp para la rehabilitación de dos plantas en el Complejo Cosoleacaque , generará mil 800 empleos directos y 5 mil 400 indirectos ; y una producción estimada de 957 mil toneladas .

Proyecto Fertinal-ProAgro: Para urea (fertilizante nitrogenado) y fosfatos, con una inversión de 13 mil 700 mdp para la rehabilitación y recuperación de plantas existentes en los Complejos Lázaro Cárdenas y ProAgro , generará 7 mil 900 empleos directos y 12 mil 100 indirectos , se estima una producción anual de 2.4 millones de toneladas .

Proyecto Escolín: Para producir urea granulada con una inversión de 25 mil 300 mdp para la construcción de una planta nueva de amoniaco, una de urea, una unidad granuladora y servicios auxiliares, generará 3 mil 900 empleos directos y 11 mil 700 indirectos, tendrá una producción anual estimada de 708 mil toneladas.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, informó que para Veracruz se contempla hacia 2030 una inversión de 18 mil 138 mdp para obras de infraestructura que generarán 54 mil 414 empleos. De este total, en 2026 se destinarán 9 mil 205.5 mdp y se generarán 27 mil 616 empleos.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, puntualizó que como parte de las inversiones mixtas se contempla que el próximo mes inicien los trabajos en el tramo de Tihuatlán-Tuxpan, obra que se complementa con la Tulancingo-Nuevo Necaxa. También se realiza una rehabilitación mayor de la carretera Córdoba-Veracruz con una inversión de 601 mdp y se estima su conclusión el 15 de abril de 2027.

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, señaló que en Veracruz se tiene contemplando una inversión de 12 mil 280 mdp para obras hídricas, como el Acueducto Coatzacoalcos que tiene un avance de 32 por ciento. Informó que, tras las lluvias registradas en octubre de 2025, inició la reconstrucción y mejoramiento de infraestructura hídrica con una inversión de 4 mil 988 mdp: son 69 obras de agua potable, 40 de drenaje, 20 de protección y 5 plantas de tratamiento.

Detalló que, como parte del esfuerzo conjunto con los estados y municipios, en 2025 se realizaron mil 117 obras en 144 municipios con una inversión de mil 563 mdp, la meta para el 2026 es de 3000 millones de pesos. Además, se realiza la rehabilitación al acueducto Uxpanapa-La Cangrejera con una inversión de 80 mdp; asimismo se ejecutaron obras de prevención en Paso Largo beneficiando a comunidades de La Constancia, Reforma, Troncones, La Defensa y Felipe Carrillo Puerto, en los municipios de Martínez de la Torre y Misantla.

Fortalecimiento de la infraestructura de IMSS Bienestar en Veracruz

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, destacó que Veracruz es uno de los estados en el que el IMSS Bienestar tiene más presencia con más de 734 centros de salud, 61 hospitales y 23 unidades especializadas. Por ello se realizan obras para fortalecer la infraestructura de salud de la entidad:

Hospital Regional de Alta Especialidad: Con una inversión de 245 mdp se realiza la remodelación en el Área de Patología , la renovación tercer piso Hospitalización , la sustitución del Área de Rehabilitación , la ampliación del área de Urgencias y la capacitación Trato Digno .

Se inaugurará en marzo de 2028 el Hospital General de Pánuco ; en junio 2028 el Hospital Gral. de Tuxpan “Dr. Emilio Alcázar” ; en diciembre de 2028 para el Hospital de la Comunidad de Tlapacoyan y en junio 2029 el Hospital de Misantla .

Implementación en tres meses en los 734 Centros de Salud el programa Internet en tu clínica con lo que habrá un expediente clínico electrónico y trazabilidad de medicamentos y el programa Laboratorio en tu Clínica para diagnósticos oportunos y mayor capacidad resolutiva.

Además, resaltó que en el estado hay 98 por ciento en el abasto oncológico y 22 millones de piezas entregadas a través de las Rutas de la Salud.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García agradeció a la presidenta por el apoyo en materia de educación, infraestructura, turismo, cultura, entre otros, y puntualizó que cada una de sus visitas al estado han sido para impulsar el trabajo en conjunto para Veracruz y para México.

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