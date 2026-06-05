Sheinbaum anuncia decreto de protección ecológica en Mahahual para frenar el turismo masivo

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un decreto de protección ecológica para Mahahual, Quintana Roo, durante el Día Mundial del Medio Ambiente.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que el gobierno federal emitirá un decreto especial para proteger la zona de Mahahual, en el sur de Quintana Roo, y evitar el desarrollo turístico de gran escala, con el objetivo de impulsar exclusivamente el ecoturismo comunitario.

La mandataria informó que en esa zona estaba proyectado un proyecto turístico de gran magnitud, en referencia al plan de Royal Caribbean, que fue cancelado semanas atrás. Explicó que la intención ahora es otorgarle a Mahahual una categoría de protección ambiental.

“Anunciamos que trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para un decreto especial en esta zona para que no se desarrolle el gran turismo sino el ecoturismo, junto con las comunidades”, afirmó Sheinbaum.

Autoridades federales, estatales y habitantes de la región trabajarán en un esquema de conservación para limitar el turismo masivo. ı Foto: Captura de video

Durante un enlace desde Quintana Roo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, respaldó la medida y destacó el papel de los habitantes de la región en la conservación del territorio.

“Mahahual no es solo un destino turístico, es un territorio con comunidades que han sido guardianas por generaciones de sus mares, manglares y sus selvas”, señaló la funcionaria.

Bárcena precisó que el decreto será elaborado de manera conjunta entre la Semarnat, la Secretaría de Turismo, el gobierno de Quintana Roo y las comunidades locales, con el objetivo de convertir la zona en “un referente del turismo de la costa maya”.

La secretaria destacó que los habitantes de Mahahual ya expresaron su disposición para recibir inversiones, siempre y cuando estas generen beneficios económicos y sociales locales para hoteles, restaurantes y pequeños negocios de la región.

En el marco de la celebración ambiental, Alicia Bárcena también presentó la iniciativa México Circular, un modelo enfocado en reducir progresivamente los plásticos de un solo uso y fortalecer el reciclaje en playas y zonas turísticas, con la participación de hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios.

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