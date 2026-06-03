Quintana Roo muestra la riqueza del Caribe Mexicano en la Feria Turística del Mundo Maya 2026.

Con la presencia de la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora y de los gobernadores Joaquín DíazMena, de Yucatán, y Layda Sansores San Román, de Campeche, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la inauguración del Pabellón del Caribe Mexicano en el K’íiwik Feria Turística del Mundo Maya 2026.

En el Centro Internacional de Congresos de Mérida, el Caribe Mexicano promueve su oferta de turismo comunitario, cultural y de naturaleza ante operadores, empresarios y prestadores de servicios turísticos de la región.

Quintana Roo presenta ocho experiencias turísticas integradas a Maya Ka’an y que forman parte del catálogo “Viajes por el Mundo Maya”, estrategia que busca impulsar el desarrollo económico de las comunidades rurales mayas mediante un modelo de turismo sustentable y con identidad cultural.

En la Sesión Extraordinaria de la Organización Mundo Maya entregamos a la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, el Plan Estratégico “Mundo Maya: Un Horizonte de Prosperidad Compartida”, una hoja de ruta para fortalecer la integración turística,… pic.twitter.com/cwzg3hrdBy — Mara Lezama (@MaraLezama) June 3, 2026

Las experiencias promovidas son Punta Allen, en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an; U-Belilek, en Tihosuco; Lool Chuy, en Xpichil; Community Tours Sian Ka’an, en Muyil; Balam Nah y Sijil Noh Já, ambas en la Laguna de Ocom; Xyat, en la comunidad de Señor; y Kiich PamKaax, en Chunhuhub, todas ubicadas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

La presencia de Quintana Roo en esta feria turística busca fortalecer la promoción de destinos comunitarios que permiten a los visitantes conocer la riqueza natural, histórica y cultural del territorio maya, al tiempo que generan beneficios directos, con bienestar y prosperidad compartida para las comunidades indígenas.

Además de las experiencias turísticas, el pabellón cuenta con la participación de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos; la Asociación de Hoteles de Cozumel; y la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos del Centro y Sur de Quintana Roo, organismos que contribuyen a consolidar la oferta turística integral del estado.

📄 Entregamos a la secretaria de Turismo del Gobierno de México, @josefinarodzam, el Plan Estratégico “Mundo Maya: Un Horizonte de Prosperidad Compartida” hecho por la @SedeturQROO. 🤲🏽



🌿 Con 12 estrategias y 34 líneas de acción, fortalecemos la integración turística, la… pic.twitter.com/ep358NLJM5 — Mara Lezama (@MaraLezama) June 3, 2026

El K’íiwik Feria Turística del Mundo Maya 2026 reúne a representantes de los estados del sureste mexicano y de países que comparten el legado de la civilización maya, convirtiéndose en un espacio estratégico para la promoción de destinos, el intercambio comercial y la generación de alianzas que fortalezcan el turismo regional.

Estuvieron presentes en esta inauguración el secretario de Turismo Bernardo Cueto Riestra; el director del CPTQ Andrés Martínez Reynoso; y los presidentes municipales Mary Hernández, de Felipe Carrillo Puerto, y José Alfredo Contreras Méndez, de Bacalar.

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JVR