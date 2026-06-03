Yucatán proyecta al Mundo Maya con el renacimiento del K’íiwik

K’íiwik renació en Yucatán con la participación de países y estados unidos por una misma herencia cultural. En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el Gobernador Joaquín Díaz Mena inauguraron la principal feria turística del Mundo Maya, que volvió a la entidad después de trece años para proyectar al mundo la riqueza de una de las civilizaciones más extraordinarias de la humanidad.

En su mensaje, Díaz Mena expresó su satisfacción por recibir a representantes de Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador, así como de Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, quienes participan en este encuentro orientado a fortalecer la integración turística, cultural y económica de la región.

“Hoy estamos aquí sin fronteras, unidos por una historia compartida, escrita en piedra, en lengua y en tradiciones, en la memoria de nuestros pueblos”, afirmó.

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Inauguramos K’íiwik: Feria Turística del Mundo Maya 2026, un encuentro que reúne en Yucatán a nueve destinos de cinco países para mostrar al mundo la riqueza cultural, natural, histórica y gastronómica de nuestra región. (1/2) pic.twitter.com/L5lw2spfIh — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) June 3, 2026

El mandatario estatal explicó que el proyecto de Gobierno en Yucatán se denomina Renacimiento Maya, porque la cultura no debe ser recordada únicamente por sus monumentos, sino también por la dignidad y el bienestar de las personas que hoy son herederas de este legado.

“La preservación de nuestra identidad debe caminar de la mano con el desarrollo y la justicia social. El turismo es una gran oportunidad para transformar vidas y dar valor justo al talento de artesanas, artesanos y guías turísticos”, sostuvo.

Díaz Mena dio la bienvenida a las y los visitantes al Santuario Maya que es Yucatán, un territorio reconocido por sus zonas arqueológicas, reservas naturales, ciudades coloniales, comunidades vivas y riqueza gastronómica.

“Este encuentro fortalece la hermandad entre los pueblos y demuestra que la cultura maya está viva, y que a través del Tren Maya se une a los cinco estados del sureste para promover itinerarios turísticos que generen prosperidad compartida”, indicó.

En su mensaje, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, reconoció al Gobernador Joaquín Díaz Mena y al secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, por el esfuerzo conjunto para hacer posible la realización de esta feria, al destacar que un evento de esta magnitud requiere coordinación con compradores nacionales e internacionales, expositores y representantes de los destinos participantes.

“Luego de 13 años, el regreso de este evento representa una oportunidad vital para innovar y fortalecer el turismo comunitario. Para la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es fundamental reflejar la riqueza cultural, gastronómica y natural de México y Mesoamérica”, indicó.

Yucatán proyecta la riqueza del Mundo Maya con el regreso de K’íiwik ı Foto: Especial

La también Presidenta Honoraria de la Organización Mundo Maya enfatizó que este encuentro puede transformar vidas al permitir que las comunidades locales sean protagonistas de la actividad turística y compartan con el mundo experiencias auténticas.

En su intervención, la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, agradeció la realización de este encuentro, que permite a los pueblos del Mundo Maya compartir su herencia cultural, su relación con la tierra y su visión ancestral de prosperidad con bienestar.

“El turismo comunitario es clave para dar vida a los pueblos originarios y convertirlos en protagonistas de su propia historia. Quintana Roo, con más de 33 millones de visitantes y 155 mil cuartos de hotel, encuentra en eventos como este una oportunidad para distribuir beneficios, preservar el patrimonio cultural y fortalecer a quienes han sido guardianes de la memoria colectiva del Mundo Maya”, afirmó.

En su turno, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, reconoció el trabajo del Gobernador Joaquín Díaz Mena por lograr este encuentro, que integra a distintos sectores y abre nuevas oportunidades para la Península de Yucatán. “Hablar del Mundo Maya es recordar una cultura ancestral imponente y un corazón que sigue latiendo con orgullo, reafirmando la identidad de sentirse mayas”, afirmó.

Posteriormente, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora; la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román; el Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; y el designado presidencial de la República de Honduras, Carlos Flores Guifarro, encabezaron la inauguración del pabellón de exposiciones de K’íiwik, junto con integrantes de las comitivas participantes.

Yucatán proyecta la riqueza del Mundo Maya con el regreso de K’íiwik ı Foto: Especial

K’íiwik fortalece el turismo sostenible en Yucatán al reunir cerca de 600 participantes nacionales e internacionales, más de 200 compradores especializados y 236 expositores de distintos destinos y organizaciones, con lo que se consolida como una plataforma estratégica para generar alianzas, promover experiencias auténticas y ampliar las oportunidades de negocio para la región.

En el evento estuvieron presentes el designado presidencial de la República de Honduras, Carlos Flores Guifarro; la secretaria técnica permanente de la Organización Mundo Maya, Ana Beatriz González; la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada; el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo; el secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo; la secretaria de Turismo de Campeche, Ana Solís Peniche; y la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Tabasco, Katia Ornelas Gil.

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MSL