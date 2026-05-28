Díaz Mena se reúne con directivos de Kavak para abordar posible inversión en Yucatán.

El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena. sostuvo una reunión con directivos de Kavak, empresa tecnológica mexicana que transformó el mercado de vehículos usados en América Latina y que, en 2020, se convirtió en el primer unicornio de México al alcanzar una valuación superior a los 1,000 millones de dólares, hecho que marcó un precedente en el ecosistema emprendedor del país.

Durante el encuentro, los directivos de Kavak destacaron a Yucatán como puerta de entrada al sureste de México y reconocieron las condiciones que ofrece el estado para la inversión, como certeza jurídica, seguridad, calidad de vida y talento humano disponible.

La reunión, que forma parte de la agenda de atracción de inversiones del Gobernador Joaquín Díaz Mena, abre la posibilidad de que Yucatán sea considerado como un destino estratégico para una eventual expansión de Kavak en la región.

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Este acercamiento forma parte de la estrategia de promoción económica y atracción de inversiones que ha impulsado el Gobernador Joaquín Díaz Mena desde el inicio de su administración.

Con una agenda de vinculación con empresas líderes de los sectores tecnológico, financiero e industrial, tanto nacionales como internacionales, el Gobierno del Estado ha promovido las ventajas competitivas de Yucatán como destino para nuevos proyectos de inversión.

El encuentro con los directivos de Kavak en la Ciudad de México refleja el interés de la administración estatal por acercarse a empresas innovadoras que puedan generar oportunidades de crecimiento, empleo y desarrollo para las familias yucatecas.

En la Ciudad de México sostuve una reunión con directivos de @KavakMexico una de las empresas tecnológicas más importantes de América Latina, para continuar promoviendo a Yucatán como destino estratégico de inversión.



Seguimos trabajando para fortalecer el desarrollo económico… pic.twitter.com/6X7DpjEidk — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) May 28, 2026

Bajo el liderazgo del Gobernador, Yucatán se ha posicionado como una entidad atractiva para la inversión, impulsada por la certeza jurídica, la seguridad pública, la calidad de vida y la capacidad de su capital humano.

El interés de Kavak por el estado se suma a esta dinámica y ratifica que Yucatán cuenta con condiciones para competir en el mapa de la inversión tecnológica nacional.

Para el Gobernador, la posibilidad de atraer empresas de esta envergadura representa una vía para generar bienestar, mediante más empleos, mejores ingresos y mayor desarrollo para las familias yucatecas.

Una eventual expansión de Kavak hacia el sureste podría representar, además de inversión en infraestructura y tecnología, una importante generación de empleos formales en áreas como tecnología de la información, atención al cliente, logística, mecánica automotriz, ventas y administración.

Este tipo de empleos, que requieren perfiles técnicos y profesionales, abriría nuevas oportunidades de desarrollo para jóvenes yucatecos y fortalecería el mercado laboral formal del estado. La experiencia de Kavak en otros mercados muestra que, donde la empresa llega, también puede generar cadenas de valor locales en beneficio de negocios y proveedores de la región.

En la reunión, el Gobernador Joaquín Díaz Mena estuvo acompañado por el representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor José López Martínez.

Datos sobre Kavak

Fundada en 2016, Kavak es hoy una de las empresas tecnológicas más valiosas de México y la plataforma de compraventa de autosusados más grande de América Latina.

Su modelo de negocio ha transformado la manera en que millones de personas en México, Argentina, Chile, Brasil y Emiratos Árabes Unidos compran y venden vehículos, al ofrecer procesos de inspección, financiamiento y garantías posventa que buscan reducir la incertidumbre para las y los usuarios.

La plataforma opera como un ecosistema integral que abarca desde la compraventa en línea hasta soluciones fintech de crédito vehicular, ampliando el acceso a opciones de movilidad en distintos mercados.

A lo largo de su historia, Kavak ha recaudado más de 1,850 millones de dólares en rondas de financiamiento de capital, respaldada por fondos de inversión internacionales como Andreessen Horowitz, SoftBank, Greenoaks y Founders Fund .

En febrero de 2026, la compañía cerró su ronda Serie F por 300 millones de dólares, lo que refleja la confianza de inversionistas globales en el potencial de crecimiento de esta empresa mexicana.

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JVR