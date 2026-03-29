Yucatán se consolida como destino confiable para la inversión nacional: Díaz Mena

Joaquín Díaz Mena destaca la disciplina presupuestal de Yucatán ante ejecutivos de finanzas de todo el país.

Al participar en la Junta del Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el Gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que Yucatán se ha consolidado como un estado confiable para la inversión, gracias a finanzas públicas sanas, disciplina presupuestal y transparencia.

Durante su participación, el mandatario destacó que estas condiciones han permitido fortalecer la calificación crediticia del estado, mantener una deuda sostenible y generar certeza para quienes invierten en la entidad, lo que se traduce en crecimiento económico, infraestructura y mayores oportunidades para la población.

Presentación de los proyectos estratégicos del Renacimiento Maya como motores de inversión en el estado. ı Foto: Gobierno Yucatán

“Lo más importante es que esa estabilidad no se queda solo en indicadores, sino que ya se traduce en crecimiento, en infraestructura y en oportunidades. Somos el estado actualmente con la menor tasa de desempleo del país, ocupando el primero o segundo lugar en las mediciones que se dan a conocer. Y bueno, este proyecto del cual les platico busca posicionar a Yucatán como un nodo logístico, industrial y turístico de clase mundial”, resaltó ante ejecutivas y ejecutivos de finanzas del país que se reúnen en la capital yucateca.

El Gobernador aseveró que, a través de su proyecto de Gobierno del Renacimiento Maya, se impulsan proyectos de desarrollo a largo plazo, como la modernización y ampliación del Puerto de Progreso, el tren de carga Poxilá–Progreso, la creación de polos industriales y nuevas universidades.

El gobernador Joaquín Díaz Mena durante su intervención en la Junta del Consejo Directivo Nacional del IMEF. ı Foto: Gobierno Yucatán

“Todos estos proyectos son parte de esta visión para hacer de Yucatán un estado competitivo y preparado para el futuro. Sabemos que el desarrollo no tiene sentido si no genera bienestar para la gente, y por eso nuestro enfoque es generar empleos mejor pagados y que el pueblo de Yucatán esté listo para aprovecharlos", sostuvo.

Díaz Mena reafirmó su compromiso de seguir impulsando un Gobierno responsable, con certeza jurídica, que fortalezca la seguridad y promueva un desarrollo económico con la convicción profunda de cerrar las brechas económicas que las desigualdades han causado en la región.

“Queremos que la inversión que llega a Yucatán pueda dar estas oportunidades a nuestros jóvenes y fortalecer a las empresas locales a través de cadenas de proveeduría”, afirmó.

Autoridades estatales y directivos del IMEF analizan las proyecciones de crecimiento económico para la entidad. ı Foto: Gobierno Yucatán

En su turno, la presidenta nacional del IMEF, Gabriela Gutiérrez Mora, agradeció al jefe del Ejecutivo estatal por su presencia y constante respaldo a este instituto en Yucatán, al mostrar un fuerte compromiso, escucha y consideración hacia las aportaciones económicas y financieras en las que trabajan las y los socios que lo integran.

Destacó que el IMEF se ha caracterizado, durante 65 años, por generar información financiera y económica que sirva para tomar decisiones a nivel personal, familiar, empresarial y de gobierno.

Por su parte, el presidente del IMEF Grupo Yucatán, Isaías Marrufo Góngora, refrendó que este organismo seguirá trabajando junto al Gobierno del Estado por la economía y por nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para el estado y su gente.

En la sesión de trabajo también asistieron el secretario de Administración y Finanzas (SAF), Juan Sánchez Álvarez; y el secretario del Consejo Ejecutivo Nacional, Carlos Tohmé Canales; así como representantes del IMEF en diversas regiones, como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Ciudad Juárez.

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