Plan de inversión de Sheinbaum sienta las bases del crecimiento, pero el reto es su ejecución: BBVA México

El nuevo plan que presentó el Gobierno federal para incrementar y acelerar la inversión no tiene precedentes, al menos desde los años 90, por lo sienta las bases para el desarrollo económico del país, que continúa en inercia de bajo crecimiento; sin embargo, su principal reto es su ejecución, advirtió Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

Durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA México, Eduardo Osuna Osuna explicó que el plan anunciados contempla alrededor de 323 mil millones de dólares, una cifra no observada desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Eduardo Osuna Osuna recordó que ya se han licitado 51 proyectos y aunque los paquetes grandes se han concursado para este mes de mayo, es necesario no perder de vista que para lograrlo es necesario contar con proyectos ejecutivos, licencias y financiamiento, por lo que el primer reflejo de este paquete se observará hasta el próximo año.

“Pero el gran reto de esto es la ejecución. Una vez que licitas, hay que tener proyectos ejecutivos, hay que tener licencias, hay que generar el financiamiento y entonces muchos de esos proyectos, el primer peso lo veremos hasta el año 2027 en el en el mejor de los casos”, destacó durante su presentación.

Este tema, destacó, está relacionado con tres retos principales que afectan de manera estructural el crecimiento económico: la falta de infraestructura que busca paliarse con el Plan México, la informalidad y la inseguridad física y jurídica.

De acuerdo con Eduardo Osuna Osuna, contar con un plan de infraestructura robusto destraba cuellos de botella que hoy son muy evidentes en la economía, como el sector energético, las carreteas, los puertos y aeropuertos que permiten que otras industrias se expandan, “hay un efecto de apalancamiento muy importante cuando la infraestructura es la correcta”.

En el caso de la informalidad, Eduardo Osuna Osuna destacó que en un contexto en el que el 55 por ciento de las personas en el país trabajan en algún nivel de informalidad y producen sólo el 25 por ciento y no son sujetos de crédito, el financiamiento no fluye, lo que impide el apalancamiento de la economía.

Por su parte, la inseguridad física y la jurídica son factores que desde su perspectiva tienen un costo relevante para la economía, sobre todo en términos de certidumbre e impulso en la inversión.

Al respecto, el director general de BBVA México, afirmó que la verdadera palanca para modificar los niveles de inversión en el país se origina desde la inversión privada nacional, por lo que, si los retos antes descritos no se solucionan, no se podrá “mover la aguja de la inversión”.

“Ya sabemos que México no está creciendo, pero sí tenemos las condiciones para crecer más rápido, para hacer la economía número del mundo y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando de la mano del sector público para cambiar estas condiciones y lo más importante que tenemos que empujar es cómo digitalizamos y formalizamos la economía”, señaló el directivo.

T-MEC no se renegocia en 2026

El directivo señaló que otro de los temas que se deben de cuidar debido al impacto que tiene en el Producto Interno Bruto (PIB) es la relación comercial con Estados Unidos y la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y aunque aseguró que el tratado continuará su escenario base es que no se renegocie este año.

“El escenario base del trato de comercio, el trato de comercio sigue. Es muy probable que no se renegocie en este año, pero el tratado va a seguir por todos los datos que estamos viendo en términos de integración”, destacó.

En concordancia con ello, explicó que las exportaciones del primer trimestre del año que se incrementaron en casi 18 por ciento contra el año pasado -el cual observó una sobreexportación por todos los inventarios que se mandaron a Estados Unidos-.

Aun así, Osuna Osuna reconoció que habrá mucho ruido alrededor del T-MEC, e incertidumbre política en torno a la relación comercial entre México y Estados Unidos, pero el escenario es que el tratado continúe como hasta ahora.

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FGR