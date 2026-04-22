Revisión del T-MEC podría no concluirse en julio: BBVA México descarta ‘un mal escenario’

La próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría no concluirse en julio, pero eso no significa un mal escenario para el país, señaló el área de Estudios Económicos de BBVA.

No obstante, destacó que mientras las exportaciones no paguen aranceles, como ocurrió el año pasado cuando el 82 por ciento ingresaron bajo T-MEC, se está en una posición muy buena.

“Lo ideal en un tratado de libre comercio es que no haya aranceles y esperemos que se pueda lograr, pero aunque no se logre, y no se logre la extensión para julio, el equilibrio actual es muy bueno para México”, indicó Carlos Serrano, economista jefe de la institución bancaria.

El especialista afirmó que pese a que no se logren eliminar los aranceles que afectan a las exportaciones mexicanas y la revisión no concluya en julio, México tiene ventajas con el T-MEC: “El año pasado, el 82 por ciento de las exportaciones de México a Estados Unidos fueron sin aranceles. Nos parece que ya es una ventaja muy grande para el país; no creemos que el escenario en el que la revisión no se concluya en julio sea un mal escenario, mientras sigamos con este equilibrio, mientras el acuerdo siga vivo, creemos que México está en una posición muy buena”.

Conversaciones entre México y EU, ‘señal muy positiva’

Además, señaló que la visita de Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) a México fue muy positiva y que nadie esperaba que los aranceles se quitaran en la primera visita al país.

“El hecho de que Estados Unidos esté hablando con México, incluso antes con Canadá, creo que ya es una señal muy positiva. El hecho de que haya venido el representante a hablar con miembros de la industria, a escuchar la problemática, incluyendo miembros de las industrias que tienen aranceles como acero y automotriz, creo que es algo muy positivo. Nosotros creemos que las negociaciones van por buen camino”, acotó Carlos Serrano.

El área de Estudios Económicos de BBVA mantuvo su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional para 2026, en 1.8 por ciento, sostuvo que “hay señales de que va a ser una recuperación moderada”.

Sobre las exportaciones, destacó que en 2025 hubo un alza; no obstante, las automotrices registraron una contracción por los aranceles que impuso el presidente Donald Trump, pero México tiene oportunidades de exportar hacia Estados Unidos siempre y cuando las mercancías sean comercializadas a través del T-MEC.

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cehr