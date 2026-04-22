‘No hay que estar en la nostalgia de cuando no había ningún arancel’: Marcelo Ebrard

Es poco probable que Estados Unidos elimine los aranceles que ha impuesto a México pero se trabaja en reducirlos, señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón. No obstante, advirtió que el sistema comercial, que se basaba en el libre comercio, no regresará, y se reforzarán las reglas de origen.

“Es decir, que no hay que estar en la nostalgia de cuando no había ningún arancel, sino que ahora vamos a estar en un sistema donde hay aranceles, y no en todo, pero hay aranceles y también hay reglas de origen , que a veces son más importantes que los aranceles”, indicó el funcionario al término del lanzamiento del programa Embajadores de la Innovación.

Afirmó que, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), ha reiterado que, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, se va a tener un sistema de aranceles y que, si bien no abarcarán todas las mercancías, habrá tarifas y se trabajará en tener reglas de origen más estrictas.

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El funcionario federal destacó que los aranceles que pesan sobre la industria automotriz, del acero y aluminio son una prioridad para el Gobierno mexicano, pero “sabemos que es muy difícil pensar en que van a desaparecer”. En ese sentido, se busca cómo reducirlos, “de hecho lo hemos logrado con la industria automotriz, se ha logrado. Respecto al 25 por ciento, casi todos están pagando abajo de eso”.

Ebrard Casaubón reiteró que para México es importante “no tener aranceles y mantener un flujo abierto de comercio con Estados Unidos.

Asimismo, sostuvo que la segunda ronda bilateral entre el gobierno mexicano y estadounidense continúa, cada país ya planteó su posición y qué busca resolver antes de la próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero anticipó que será un proceso que “va a ser difícil, va a ser complejo , hay muchas incertidumbres”.

“Nosotros nos vemos como una región muy integrada, Estados Unidos quiere reducir su dependencia de Asia, México puede ser el gran aliado de Estados Unidos para producir todo eso. Entonces, yo diría a grandes rasgos en eso vamos, no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, tampoco va a ser fácil, va a ser difícil, va a ser complejo, hay muchas incertidumbres, pero vamos a hacer un gran esfuerzo y creo que este primer paso fue un buen paso”, puntualizó.

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cehr