Prevén derrama económica de 3 mil 323 mdp por Día del Niño

Las celebraciones por el Día del Niño podrían generar una derrama económica de más de 3 mil millones de pesos en la capital del país, por la compra de bienes y servicios recreativos para los infantes, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

“El 30 de abril se consolida como una de las fechas de mayor dinamismo comercial en la CDMX. Este año observamos una tendencia positiva en el consumo, reflejo tanto de la confianza de los consumidores como del esfuerzo de los comercios establecidos por ofrecer promociones atractivas”, comentó Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX.

Megainflables instalados en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las actividades por el Día del Niño. ı Foto: Cuartoscuro

Durante la festividad, se prevé que las familias mexicanas destinen un gasto promedio de 2 mil pesos por niño, así como un impacto económico de 3 mil 323 millones de pesos en la capital, particularmente en la compra de juguetes, dispositivos electrónicos, ropa y calzado, así como en actividades recreativas para comer en restaurantes y visitar distintos centros de entretenimiento.

“Esta cifra constituye un impulso significativo para el sector del comercio y servicios”, agregó el dirigente empresarial.

Por ello, los principales sitios comerciales que podrían registrar un incremento en sus ventas durante este día son: las jugueterías y tiendas departamentales, que concentran una amplia oferta de productos dirigidos a niñas y niños.

A estos se suman restaurantes y establecimientos de comida rápida, que suelen visitar las familias que optan por celebrar fuera de casa, así como cines, parques de diversiones y centros de entretenimiento, tiendas de electrónica y gadgest.

Además, la Canaco CDMX hizo un llamado a la población capitalina a evitar realizar compras en el comercio informal, con el objetivo de garantizar la calidad de los productos adquiridos, así como la seguridad en los pagos, al mismo tiempo que se fortalece la economía de la ciudad.

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MSL