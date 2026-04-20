CCE espera que Estados Unidos modifique aranceles al aluminio y acero antes de revisión del T-MEC

Reunión entre el CCE y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el 20 de abril de 2026.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que espera que antes del 1 de julio, Estados Unidos modifique los aranceles amparados en la sección 232 de Seguridad Nacional, que han afectado a los sectores automotriz y del aluminio y acero.

Lo anterior, luego de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, escuchó las preocupaciones de la industria mexicana; además, refirió que el “avance más significativo” que se tuvo este lunes fue el diálogo entre ambas naciones.

“El avance más significativo es que sigue el diálogo, que hay un entendimiento de que los aranceles que se pusieron en la sección 232 que afectan al acero, al aluminio y a la industria automotriz, digamos que han generado, algo diferente a lo que se había planeado por parte de Estados Unidos: que disminuyan las compras hacia México y aumenten al continente asiático. Esperamos que ya con ese entendimiento haya un ajuste en los aranceles de aquí a que se pueda cerrar la revisión del tratado”, mencionó José Medina Mora Icaza, presidente del CCE, al concluir su reunión con el funcionario estadounidense.

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Asimismo, dijo que la expectativa que se tiene para el 1 de julio es que haya un anuncio de que las conversaciones bilaterales van bien, pero que también se precise qué temas faltan por tratarse con miras a la revisión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

El presidente del CCE añadió que Jamieson Greer pidió trabajar en temas como reglas de origen y cadenas de proveeduría, y que esa es una encomienda que deben realizar las empresas mexicanas.

“Estaremos justo trabajando en esos dos temas, la expectativa es que el 1 de julio los aranceles que están para el sector automotriz y al acerero puedan echarse a abajo”, puntualizó.

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cehr