Pemex mantiene bajo control incendio en pozo Krem-1 en Veracruz; se alista para sofocarlo

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, anunció que la empresa controla el incendio registrado desde hace 3 meses en el pozo exploratorio Krem-1, ubicado en Las Choapas, Veracruz.

El titular de la institución pública detalló la estrategia técnica implementada durante la conferencia matutina que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Carpio Fragoso declaró de forma directa sobre la situación del activo:

“Se trata de un pozo exploratorio que presentó un incidente hace aproximadamente tres meses, el cual se está atendiendo desde entonces con todos los suministros necesarios y se mantiene bajo control”, indicó el director de Pemex.

Alistan sofocación para el lunes

El funcionario federal precisó que el personal especializado prevé iniciar las labores de sofocación del incendio el próximo lunes.

Los ingenieros evaluarán de forma continua las variables del subsuelo a medida que progrese la intervención. Pemex ejecutó las maniobras en apego estricto a los protocolos internacionales de seguridad industrial.

La topografía de la región de Las Choapas exige el desarrollo de infraestructura provisional para el traslado de maquinaria pesada. Cuadrillas operativas adecuan los accesos con el fin de agilizar el flujo de trabajadores, herramientas y el volumen de agua necesario para los sistemas de enfriamiento.

Los técnicos de la petrolera estatal efectúan la quema programada de las sustancias gaseosas y líquidas que emergen de la cavidad. El personal monitorea permanentemente las emisiones para mitigar riesgos en la zona del percance.

🔖 Tarjeta Informativa | Trabajos de Pemex en el Pozo Krem-1 están bajo control operativo

🔗 https://t.co/yiNniwMjqS pic.twitter.com/HgXJcGjue9 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 6, 2026

Como medida complementaria de control, la compañía edificó fosas de retención que capturan los escurrimientos superficiales.

La intervención en el pozo Krem-1 no representa un riesgo de evacuación, debido a que no existen poblaciones en un radio de 4 kilómetros. Pemex coordina las tareas de mitigación con dependencias ambientales federales y locales.

Las brigadas realizan la recolección, el saneamiento y el confinamiento del material contaminado. Una unidad médica móvil de la institución ofrece consultas generales, odontología y mastografías de forma gratuita a las comunidades circundantes.

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JVR